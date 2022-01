Schneider Electric onthult schakelmateriaal van oceaanplastic

Schneider Electric onthulde op de Ces het eerste schakelmateriaal voor thuis gemaakt van oceaanplastic: Merten Ocean Plastic. Het Merten Ocean Plastic-assortiment is gemaakt van polyamide visnetten verzameld vanuit de Indische Oceaan en de Arabische Zee. Het omvat schakelaars, stopcontacten en afdekramen. Het is door Ces beloond met een Innovation Award in de categorie Duurzaamheid en is ook het eerste in de industrie dat de internationale Cradle to Cradle Silver-certificering heeft ontvangen voor verantwoord productontwerp en ontwikkelingen richting een continue circulaire economie.



De 640.000 ton achtergelaten of verloren vismateriaal maakt ongeveer 10% uit van het plastic afval in onze oceanen. Om oude visnetten om te zetten in hoogwaardig technisch kunststof dat kan worden gebruikt in elektrische apparaten ging Schneider Electric een samenwerking aan met DSM, dat samenwerkt met lokale gemeenschappen in India om afgedankte visnetten in te zamelen. Deze visnetten worden vervolgens versneden, schoongemaakt, samengeperst en geïnspecteerd op kwaliteit voordat ze naar DSM worden gestuurd om te verwerken tot Akulon Repurposed compound. De CO2-voetafdruk van dit materiaal is 82% lager dan die van het traditionele Nylon 6 dat in soortgelijke producten wordt gebruikt.



Het definitieve materiaal bevat bovendien 15% glasvezel om producten sterker en duurzamer te maken zodat het aan de veiligheidseisen en normen van de industrie voldoet.