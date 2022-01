Faber en Yesss ondersteunen wederopbouw Ahrdal met mobiele zonne-energiecentrales

Technisch dienstverlener Faber Infrastructure en Elektrotechnische groothandel Yesss hebben in het door de watersnoodramp uitermate getroffen Bad Neuenahr voor de stroomvoorziening mobiele zonne-energiecentrales ingezet. Sinds de opstelling kon er door de autonome installaties reeds 3.400 liter dieselbrandstof bespaard worden. Met hun vrijwillig uitgevoerd project willen de ondernemingen bewijzen dat in geval van een ramp een veilige eerstelijnszorg met hernieuwbare energieën mogelijk is. De elektriciteitscentrale verlicht de Sankt-Pius-Kirche en voorziet twee voor de bouwdirectie voorziene kantoorcontainers in Bad Neuenahr van zonne-energie. De experts van de Bauberatung Kooperation Ahrtal stellen daar schaderapporten op voor de door de watersnoodramp getroffen bewoners in het in Rijnland-Palts gelegen Ahrdal.



De Plug-and-play-systemen bestaan uit een mobiele container met 64 uitzwenkbare zonne-energiemodules met ingebouwde lithium-ion-geheugeneenheden. Op het dak van de kantoorcontainers hebben de partners bovendien een innovatief containeropzetstuk met geïntegreerde zonne-energiemodules geïnstalleerd. Het systeem levert 27 kilowatt en kan het maximaal 80 kilowattuur opslaan. Volstaat dit niet, dan springt het geïntegreerde 24/7 back-upsysteem in.



Winter "Net nu in de winter heeft men elektriciteit meer dan ooit nodig - bijvoorbeeld voor de droging van de gebouwen, de opbouw van de infrastructuur en de straatverlichting", aldus Sven Leinardi, Projectmanager Mobile Storage bij Faber. 'Enorme hoeveelheden aan diesel' zouden momenteel de getroffen gebieden binnengebracht en de generatoren zouden één keer per week door tankwagens bijgevuld worden. Daarbij zou er in het Ahrdal alle 150 meter een dieselgenerator brommen.



Het onderhoud en de vulling van de generatoren bindt ressources van hulpkrachten en ngo's. Omdat de generatoren dag en nacht in werking zijn, is de geluidhinder voor de bewoners dan ook aanzienlijk. "Het verheugt ons dat wij met ons project een milieuvriendelijk, stil en hulpbronnenefficiënt alternatief kunnen bieden", zegt Leinardi.



Christian Heinemann, Head of Supporting Departments bij Yesss Elektro: "Dit project is een excellent voorbeeld voor het gebruik van hernieuwbare energieën in gebieden met een beschadigde respectievelijk vernielde infrastructuur. Het Ahrdal zou een modelregio voor hernieuwbare energieën kunnen worden. Wij willen met ons project een totale ommekeer inluiden en tonen dat men zonne-energie zeer goed voor de veilige eerstelijnszorg in geval van een ramp kan gebruiken."