Wilvo neemt Iteq over

Wilvo Holding in Bergeijk heeft Iteq Group in Nijkerk overgenomen. De overname is onderdeel van de strategie van de holding om zowel organisch als via overnames te groeien.

Iteq is een one-stop shop voor metaalplaatcomponenten. Er werken 70 medewerkers, die OEM klanten van verschillende industrieën bedienen, waaronder producenten van elektrische laadstations, agriculturele machines, geldautomaten en sanitair. Het huidige management team krijgt de eindverantwoording, terwijl ondernemers Tim Kollen en Theo Tolboom voorlopig op afstand betrokken blijven.

Rob Lemmens, CEO van Wilvo: "Iteq is een bekende en succesvolle producent van plaatwerkdelen en complete samenstellingen. Met een modern machinepark en professionele aanpak beleveren zij klanten in, voor Wilvo, nieuwe marktsegmenten. Daarnaast kunnen we met Iteq Engineering bestaande en nieuwe klanten ondersteunen met ontwerp- en engineeringsopdrachten. Van de tekentafel tot geassembleerd product binnen één groep."