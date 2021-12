LeasePlan reserveert 5000 Lightyear-2 auto's

LeasePlan en Lightyear leveren 's werelds eerste auto-abonnement op zonne-energie. In 2018 heeft LeasePlan zich al gecommitteerd om Lightyear One beschikbaar te maken voor de Europese markt. Nu heeft het besloten 5000 Lightyear Two-voertuigen af te nemen. Deze zullen vanaf 2024/2025 worden toegevoegd aan hun vloot van 1,8 miljoen voertuigen.

Lightyear One is een eerste stap op weg naar schone en netonafhankelijke mobiliteit, dankzij het hoge rendement en bumper-to-bumper zonnepanelen. Nu de voorbereidingen op schema liggen om Lightyear One dit jaar op de weg te brengen, begon Lightyear zich te concentreren op Lightyear Two, een meer betaalbare elektrische auto op zonne-energie die geprijsd zal zijn vanaf 30.000 euro.

Lex Hoefsloot, oprichter en CEO van Lightyear: "Als internationaal bedrijf, met een aanwezigheid in 29 landen, is LeasePlan een waardevolle partner voor ons. De aankondiging van vandaag is een bewijs van LeasePlan's toewijding aan de visie van ons product om schone mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken."