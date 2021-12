Umicore en Volkswagen richten Europese joint venture voor EV-batterijmaterialen op

Umicore en Volkswagen willen een joint venture (JV) oprichten om capaciteit in Europa op te bouwen voor de productie van precursoren en kathodemateriaal voor de bevoorrading van de Europese batterijcellenproductie van Volkswagen.

De productiecapaciteit zou geleidelijk opgevoerd worden en in 2025 zijn aanvang nemen met een initiële jaarlijkse productie van 20 GWh voor de fabriek van Volkswagen in Salzgitter (De). Tegen het einde van het decennium zou dit moeten uitgroeien tot een jaarlijkse productiecapaciteit van 160 GWh, wat overeenkomt met een jaarlijks capaciteit voor 2,2 miljoen elektrische voertuigen.

De bedrijven zullen voorts samenwerken aan de duurzame en verantwoorde bevoorrading met grondstoffen. Beide partijen streven ernaar om in een later stadium ook raffinage- en batterijrecyclage-elementen in het toepassingsgebied van de JV op te nemen.

Het portfolio-aanbod van de JV zal technologieën van de volgende generatie omvatten, waaronder een zeer groot deel kathodematerialen met hoog nikkelgehalte. Deze laatste zijn sneller dan verwacht de voorkeursoplossing van de auto-industrie geworden om een hogere energiedensiteit en langere rijafstanden mogelijk te maken. Dit heeft bijgevolg een aanzienlijke impact op de vraag naar mid-nikkel kathodematerialen. Umicore heeft met succes zijn innovatie op het vlak van de volgende generatie hogere nikkelproducten en -processen versneld en biedt nu een toonaangevende technologie voor kathodematerialen met hoog nikkelgehalte.

Op korte termijn is Umicore nog steeds grotendeels blootgesteld aan mid-nikkel NMC-platformen. De vooruitzichten van klanten voor de vraag naar bepaalde van deze gekwalificeerde mid-nikkel-platformen worden teruggeschroefd tot hun minimale afnameverplichtingen, wat leidt tot lagere volumeprognoses voor 2022 en 2023, bovenop de negatieve volume-impact van de tekorten in de halfgeleidersector. Bijgevolg verwacht Umicore nu dat de groei van zijn verkoopvolumes van kathodemateriaal in 2022 en 2023 minder zal zijn dan eerder verwacht en onder de verwachte groei van de markt wereldwijd zal liggen. Deze lagere volumeverwachtingen op korte termijn, in combinatie met de noodzaak om de vaste kosten te verhogen ter voorbereiding op de verwachte steile groei op middellange termijn, zoals hogere O&O-uitgaven en kosten in verband met de recente en aan de gang zijnde uitbreidingen, zullen waarschijnlijk resulteren in een lager dan verwachte winstgroei in Rechargeable Battery Materials in 2022 en 2023. Ervan uitgaande dat Cobalt & Specialty Materials de uitzonderlijk sterke prestatie van 2021 niet zal herhalen, wordt dan ook niet verwacht dat de winst van het segment Energy & Surface Technologies over die periode een aanzienlijke stijging zal vertonen.