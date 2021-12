Waarom een UL-goedkeuring tot 600 volt voor datakabels?

Als data- en stroomkabels samen in een kabelgoot worden gelegd, is vaak dezelfde diëlektrische sterkte vereist voor goedkeuring.

Gebruikers van datakabels stellen steeds hogere eisen aan spannings- specificaties en eisen goedkeuringen van de Amerikaanse test- en standaardisatieorgani- satie Underwriter's Laboratory (UL). Nu zijn datakabels niet ontworpen voor de transmissie van hoge stroomsterkte en worden in de praktijk ook niet voor dit doel gebruikt. De reden voor deze trend ligt elders – in de kabelgoot.

Kabelgoten worden gebruikt in de bekabeling van gebouwen, maar ook in de machinebouw en de industriële automatisering. De draagconstructies voor kabels en elektrische draden van staal, rvs of kunststof hebben vaak meerdere ruimtes waarin installateurs kabels met verschillende functies en spanningen apart van elkaar kunnen leggen. Daartussen liggen afschermplaten om interferentie - bijvoorbeeld van elektromagnetische golven - te voorkomen. Afhankelijk van de installatievoorwaarden kan de kabelgoot deel uitmaken van de machinebekabeling of van de bekabeling van het gebouw - dit wordt bepaald door de UL-inspecteur.



Wanneer een nieuwe datakabel wordt gelegd in een productiehal met een bestaand draagsysteem, kan het gebeuren dat een relevante ruimte in de kabelgoot niet voor dit doel is bestemd of reeds volledig bezet is. In dat geval moet de installateur de kabel onvermijdelijk in de volgende ruimte leggen - waar zich vaak stroomkabels bevinden met een diëlektrische sterkte tot 600 volt, en in zeldzame gevallen zelfs 1.000 volt.

Dezelfde diëlektrische sterkte voor samen gelegde kabels

Dit is waar de UL-norm in beeld komt: deze vereist dat alle kabels die in een kamer worden gelegd dezelfde diëlektrische sterkte hebben. Hoewel een data-, sensor- of buskabel nooit op 600 volt werkt, moet de diëlektrische sterkte wel op het label worden vermeld. Anders kan de inspecteur de goedkeuring weigeren, of moet de installateur achteraf een beschermende mantelbuis gebruiken of de kabel vervangen om een goedkeuring van het certificeringsbedrijf te krijgen. De UL-notering UL444, die gewoonlijk van toepassing is op bekabeling voor gebouwen, verbiedt echter uitdrukkelijk het afdrukken van spanningsinformatie op communicatiekabels - een feit dat in strijd is met de wensen van de gebruikers, die steeds vaker juist deze informatie eisen.

Helukabel heeft onder andere zijn ethernetkabels van de Profinet-serie voorzien van zogenaamde AWM-stijlen (UL 758) om de spanningsspecificaties te kunnen afdrukken op de kabel.

Appliance Wiring Material

Om aan de eisen van klanten te voldoen, heeft Helukabel bijvoorbeeld zijn Ethernetkabels van de Profinet-serie voorzien van aanvullende UL-certificeringen, zogenaamde AWM-stijlen (Appliance Wiring Material - UL 758). Deze richtlijnen, die hun oorsprong vinden in de bekabeling van machines en apparaten, geven gewenste hogere diëlektrische sterkte van de kabels aan en maken de bijbehorende opdruk mogelijk, die nodig is voor een succesvolle goedkeuring. Dit staat de gebruiker echter niet toe om zonder meer datakabels samen met stroomkabels te leggen. De UL-goedkeuring omvat namelijk wel een diëlektrische-sterktetest, maar geen elektromagnetische-compatibiliteitstest (EMC). Daarom moeten gegevens- en stroomkabels, ondanks de uitgebreide certificering, indien mogelijk afzonderlijk of op afstand worden gelegd. Als een gezamenlijke installatie bijvoorbeeld om ruimteredenen onvermijdelijk is, moet de installateur een EMC-test uitvoeren om mogelijke interferentie te voorkomen.

UL-specificaties ook vereist voor machinebekabeling

Of een bekabelingssysteem nu voor een machine of voor een gebouw bestemd is, de inspecteur bepaalt welke normen van toepassing zijn. In de machine- en installatiebouw worden vaak sleepkettingen gebruikt voor het leggen van zowel stroom- als datakabels - in feite zijn ze hier niet meer dan een mobiele vorm van een kabelrek. UL heeft echter geen vaste norm voor de configuratie van sleepkettingen. Hier wordt veel overgelaten aan het oordeel van de inspecteur.



In de afgelopen jaren heeft echter ongeveer 30 procent van de UL-inspecteurs de eis voor hetzelfde spanningsbereik van kabelgoten overgebracht op machinebekabeling en sleepkettingen. In toenemende mate wordt - indien kabels niet afzonderlijk zijn gelegd of niet afzonderlijk kunnen worden gelegd - dezelfde diëlektrische sterkte van data- en stroomkabels geëist. Daarom neemt ook de vraag naar kabels met de bijbehorende UL-goedkeuring toe. Helukabel biedt met zijn omvangrijke portfolio aan data-, netwerk- en buskabels, die zowel volgens UL444 als AWM zijn goedgekeurd, voor elke toepassing de optimale oplossing - inclusief de door de UL-norm vereiste diëlektrische sterkte.