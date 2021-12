Dakpannenfabrikant Wienerberger brengt Exasun-zonnepanelen Europa in

Wienerberger, wereldwijd de grootste producent van keramische bouw- en bestratingsmaterialen, gaat binnen vrijwel geheel Europa de verkoop en distributie verzorgen van de in-dak X-Tile en X-Roof zonnepanelen van de Nederlandse scale-up Exasun.

De in-dak PV-systemen van Exasun worden integraal onderdeel van het aanbod in energieoplossingen van Wienerberger. Bij deze X-Tile en X-Roof BIPV-systemen (Building Integrated PhotoVoltaics) fungeren de zonnepanelen eveneens als dakbedekking, in tegenstelling tot het traditionele zonnepaneel dat boven op de bestaande dakbedekking wordt geïnstalleerd.

Dankzij deze samenwerking neemt de beschikbaarheid van BIPV-systemen voor de bouwsector flink toe en kan Exasun per direct op Europese schaal gaan leveren. Het is de eerste stap in de mondiale strategie van de scale-up, die de betreding van andere regio's behelst om daarmee ruimte te creëren voor doorontwikkeling van het productportfolio.

X-Tile sluit aan op Wienerberger-pan

Exasun werkte al eerder samen met Wienerberger voor de ontwikkeling van de X-Tile: een zonnedakpan die aansluit op de vlakke keramische dakpan Actua 10 van de bouwmaterialenproducent. X-Roof van Exasun gaat nog een stap verder, dit is een integrale zonnedakoplossing waarbij het hele dak bestaat uit in-dak zonnepanelen. Ook in dit geval is een combinatie met reguliere dakpannen mogelijk. In vergelijking met andere systemen op de markt beschikt X-Roof over een bijzonder goede LCA-score (Life Cycle Analysis) en een lange levensduur.

Logische stap voor Wienerberger

Wienerberger heeft een lange historie in duurzaam ondernemen en grote ambities om te bouwen aan een duurzame toekomst. Innovatieve zonne-energieoplossingen vormen hier een belangrijk onderdeel van. Daarnaast is de groeistrategie van het bedrijf gericht op het aanbieden van een breder portfolio materialen en oplossingen voor de gebouwschil en bestrating. De strategische samenwerking met Exasun is voor Wienerberger daarmee een logische stap.

Marktleider in Nederland

Exasun heeft een leidende positie op de Nederlandse markt van BIPV-systemen. De systemen beschikken over Europese IEC-certificering en voldoen aan alle relevante regelgeving voor bouwmaterialen.