Hitma lanceert kerstcommercial (video)

Kerstmis is de tijd van warmte en gezelligheid. Voor veel bedrijven is het ook het moment voor een tranentrekkende kerstcommercial. Technisch handelsbedrijf Hitma kon niet achterblijven en lanceert dit jaar de ultrakorte kerstfilm; ‘Hitma en de spoorloze specialisten'. Met een glansrol voor Michiel Jansen, directeur van de Hitma Groep.

In de commercial zit Jansen eenzaam en alleen in het Hitma-pand in Uithoorn. Hij doet z'n uiterste best om het bedrijf draaiende te houden. Zelfs 's nachts is hij aanwezig. Dat kan natuurlijk nooit goed gaan. En de grote vraag is; waar zijn al zijn medewerkers gebleven?

Dan ziet Michiel in een flits iemand in een rood kostuum voorbijlopen en plotseling staat er een magisch cadeau voor hem op de deurmat. Met dit bijzondere cadeau zorgt hij ervoor dat alles, hoe kan het ook anders met kerstmis, toch nog goed komt. En zo beleeft hij samen met de Hitma-specialisten een magische kerst.



Hitma-medewerkers hebben met veel plezier aan de kerstcommercial gewerkt. Het marketingteam heeft de video zelf gemaakt en dit is het resultaat: