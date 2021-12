Bart Vermang wint KVAB-prijs Technische Wetenschappen

Professor Bart Vermang (UHasselt/imec) ontvangt de prijs ‘Laureaat in de Klasse van de Technische Wetenschappen’ van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst (KVAB). Hij krijgt de prijs ter waarde van 10.000 euro, voor zijn onderzoek naar nieuwe materialen voor hernieuwbare energie-applicaties.

De KVAB reikt jaarlijks deze prijs uit aan een jonge, beloftevolle onderzoeker in Vlaanderen (-40 jaar) die excelleert in het domein van de technische wetenschappen. Internationale projecten en samenwerkingen, publicatie-aantallen, en de uitbouw van een eigen onderzoeksteam zijn enkele criteria waarmee de jury rekening houdt. Voor imec werden eerder al Michaël De Volder (2011), Dries Van Thourhout (2012), Gunther Roelkens (2018) en Steven Latré (2019) bekroond als laureaat.



Voor UHasselt is het de eerste keer dat deze prijs te beurt valt aan één van hun professoren. Op 5 februari mag Bart Vermang de prijs in ontvangst nemen.



"Deze prijs is een echte teamprestatie. Als hoofd van een onderzoeksgroep van een 25-tal onderzoekers aan UHasselt en imec binnen de samenwerking van EnergyVille en Solliance, ben ik ontzettend trots om het laureaat in de Klasse van de Technische Wetenschappen in ontvangst te mogen nemen. De coronapandemie maakte het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op internationaal topniveau in groepsverband niet eenvoudig, dit is een heel mooie opsteker voor alle werk", aldus Vermang.

Dunnefilmmaterialen

In zijn onderzoek focust Vermang op zonne-energie. Via dunnefilmmaterialen, onderzoekt hij samen met zijn team tal van hernieuwbare energietoepassingen. "Dunnefilmmaterialen hebben ontzettend veel potentieel. Niet alleen zijn ze goedkoper, omdat je minder materiaal nodig hebt om ze te maken. Ook zijn ze erg flexibel, waardoor ze eenvoudig geïntegreerd kunnen worden op verschillende ondergronden zoals bijvoorbeeld glas of metaalfolies waardoor er mooiere integratiemogelijkheden zijn voor gebouwen, wagens en wegen."

Van CO 2 naar brandstof

In 2016 kreeg Vermang een ERC-onderzoeksbeurs voor zijn onderzoek. In 2020 slaagde hij er als coördinator binnen het Europese consortium Percistand in om met een dunnefilmzonnecel evenveel energie op te wekken als een traditionele silicium zonnecel, waardoor dit materiaal competitief is met de traditionele zonnepanelensector. Binnen een ander onderzoeksproject focust Vermang op het ontwikkelen van fotovoltaïsche toepassingen die transparant zijn voor zichtbaar licht en dus geïntegreerd kunnen worden in glasramen van gebouwen. Daarnaast verwerkt hij ook dezelfde materialen in foto-elektrochemische toepassingen, waarbij zonlicht wordt gebruikt om CO 2 uit de lucht te halen en om te zetten naar synthetische, groene brandstof.

Vergroenen energievoorraad