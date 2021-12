Sentech gaat partnership aan met Velodyne Lidar

Sensor integrator Sentech uit Nieuwkuijk is een partner agreement aangegaan met het Amerikaanse bedrijf Velodyne Lidar. Dit bedrijf levert volgens Sentech slimme, krachtige lidar-oplossingen voor onder meer zelfrijdende voertuigen (automated guided vehicles), bestuurdersassistentie, bezorging, robotica, navigatie en cartografie.

'Velodyne is marktleider en wereldwijd bekend om zijn portfolio van baanbrekende lidar-sensoren. Hun productlijn omvat een breed scala aan sensoroplossingen, waaronder de kosteneffectieve Puck, de veelzijdige Ultra Puck, de autonomie verbeterende Alpha Prime, en software voor bestuurdersassistentie, Vella. In 2022 en 2023 wordt aan deze lijn de baanbrekende solid state 3D-oplossingen Velarray en Velabit toegevoegd', aldus Sentech.

Sentech levert sensorkennis en -innovatie in de vorm van op maat gemaakte sensoroplossingen voor complexe meet- en regelvraagstukken van bedrijven. Het werkveld is in vier marktsegmenten onderverdeeld, omdat spelers in deze branches andere eisen stellen aan sensortechnologie: automotive & heavy vehicles, healthcare & instruments, High Tech & robotica en agrotechnology & horticulture.



Een greep uit de vele voordelen van het gebruik van lidar-technologie: 3D solid state (vanaf 2022/2023), nauwkeurig, en IP-69 (toepasbaar in allerlei omgevingen en weersomstandigheden zoals regen). Daarnaast is lidar-technologie de enige technologie die nauwkeurig en gedetailleerd de omgeving in kaart brengt en tegelijkertijd de privacy van de omgeving bewaakt.