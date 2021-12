Productronics Assembly koopt in-line vapor phase machine van IBL

Productronics Assembly in Weert heeft de productiecapaciteit uitgebreid en koos daarbij voor het reflow solderen voor een BLC620i in-line vapor phase machine van IBL.

Productronics is in 2017 opgericht door een team dat verder bouwt op ervaring bij onder andere Philips Research en Philips Innovation Services. Het bedrijf ontwikkelt en produceert elektronica voor verschillende toepassingen en sectoren en biedt zijn diensten aan als een One-Stop-Shop.

Technisch Directeur Carlo Aan den Boom over de vapor phase machine: "We hebben jarenlang positieve ervaring met het gebruik van de IBL vapor phase machines en deze technologie is zonder twijfel de beste voor ons reflow soldeerproces. Onze keuze voor IBL is gebaseerd op de kwaliteitsvolle constructie en robuustheid van de machines die ons op lange termijn de betrouwbaarheid geven die onmisbaar is voor onze productie en is afgestemd op onze visie. Bovendien is Smd-Tec als lokale IBL distributeur een zeer betrouwbare partner die met ons meedenkt en een professionele service verleent".

De uitgangspositie bij de ontwikkeling van IBL machines is de focus op de beste reflow soldeerresultaten door middel van dampfase met een homogene opwarming in een zuurstofvrije omgeving. Verschillende gepatenteerde technologieën, waaronder een trilvrij transportsysteem, Rapid Cooling System en Intelligent Profiling System, maken dit een onderhoudsvriendelijke machine die zowel standalone kan worden gebruikt als volautomatisch inline.