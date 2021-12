Peter Molengraaf vanaf januari boegbeeld Topsector Energie

Op 1 januari 2022 wordt Peter Molengraaf het nieuwe boegbeeld van de Topsector Energie. Hij neemt het stokje over van Manon Janssen die de nevenfunctie de afgelopen negen jaar bekleedde.

Molengraaf (1965) is een bekend gezicht in de energiesector. Hij studeerde Computer Science aan de TU Delft en haalde daarna een MBA aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn carrière bij Shell in diverse business- en projectmanagement functies. In 2005 maakte hij de overstap naar de utiliteitssector en was hij directeur in diverse functies bij Nuon en CEO bij Alliander. Sinds enkele jaren is hij actief als toezichthouder onder meer bij Invest-NL, Kadaster en het Holland Solar. Deze functies blijft hij bekleden naast zijn nieuwe rol als boegbeeld van de Topsector Energie.

Janssen heeft de Topsector Energie zien veranderen van een samenwerkingsverband met een sterk technische focus naar een steeds groter wordende netwerkorganisatie met een integrale meerjarige aanpak die past bij de ambities van het Klimaatakkoord. Daarbij heeft ze een uitzonderlijke rol gepakt bij het aansturen van de Industrietafel rondom de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

Janssen: "Ik vind het tijd om het stokje door te geven. Mijn dagelijkse werk, als CEO en voorzitter van de Board of Management van Ecorys, vraagt meer aandacht voor de internationale groei; ik ben dus ook minder in Nederland. Bovendien is de energietransitie gigantisch in aandacht gegroeid de afgelopen jaren. Dat is noodzakelijk, maar vraagt ook meer tijd en een frisse blik. En met het zicht op een nieuw kabinet dat hopelijk de energietransitie nog meer versnelling zal geven, is dit een goed moment. Ik draag met plezier daarom het stokje over aan Peter die met een prachtig track-record zeer goed beslagen ten ijs zal komen om innovatie van de energietransitie te blijven ondersteunen vanuit de Topsector Energie."

Molengraaf: "Ik vind het een eer het stokje van Manon over te nemen en samen met de missieteams en de TKI's richting te geven aan de ontwikkelingen van nieuwe Nederlandse technologie en innovaties die bijdragen aan de invulling van onze klimaatambities en het verdienvermogen van Nederland voor de toekomst. Manon heeft de Topsector Energie met verve geleid, en ons samenwerkingsmodel binnen de Topsector nationaal en internationaal uitgedragen. Ook is de omslag gemaakt naar meer missie georiënteerde onderzoeks- en innovatieprogramma's."

Janssen blijft beschikbaar voor de Topsector Energie en de overheid om de energietransitie internationaal te ondersteunen.