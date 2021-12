TU/D en Itec starten lab voor 'groene' chiptechnologie

TU Delft en de Nederlandse ontwikkelaar van apparatuur voor halfgeleiders Itc starten het Extreme Assembly Lab (X.AL) voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie ‘groene’ chip-assemblageprocessen en apparatuurconcepten. In lijn met de vraag van de markt en de vereisten op het gebied van duurzame technologie moet de nieuwe apparatuur sneller, energie-efficiënter en compacter zijn.

Marcel Tichem, Associate professor Precision and Microsystems Engineering & Scientific Leader XAL: "De huidige machines hebben om mechanische redenen een beperking in hun snelheid. Tijdens het assemblageproces moet met iedere chip afzonderlijk contact worden gemaakt waarna ze vervolgens worden geplaatst door een complexe mechatronische machine. De benadering die wij gaan onderzoeken gaat uit van contactloze processen, en vergaande parallellisatie in de assemblage."

Nieuwe generatie assemblagemachines

Het aantal chips in consumentenproducten neemt snel toe, zoals bijvoorbeeld Led-schermen die miljoenen chips bevatten. Deze nieuwe generatie machines moet op een efficiënte manier antwoord bieden op de groeiende vraag naar chips. Het team van Delftse onderzoekers onder leiding van Tichem, Peter Steeneken en Massimo Mastrangeli heeft de kennis en expertise om een baanbrekende technologie voor de nieuwe apparatuurconcepten te kunnen ontwikkelen.

Joep Stokkermans, Directeur Innovatie van Itec: "De omstandigheden waarin we chips assembleren zijn zeer uitdagend: met een snelheid van 100Hz moeten extreem kleine chips met grote precisie geplaatst worden. Om dit te kunnen ontwikkelen is een lab met state-of-the-art faciliteiten, de nieuwste technologie en de laatste kennis over die technologie vereist. In het Itec X.Al brengen we de expertise van de TU Delft samen met onze ervaring in halfgeleiderapparatuur en automatiseringstechnologie. Op deze manier kunnen we een doorbraak realiseren voor een zeer efficiënt chips assemblageproces."