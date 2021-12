TNO met PV naar Brainport Industries Campus

TNO start een pilotlijn voor pv-halffabrikaten op Brainport Industries Campus (BIC). Met behulp van deze halffabrikaten worden diverse zonneproducten in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld en geproduceerd. De pilotlijn levert rollen of sheets met fotovoltaisch materiaal, die een fabrikant vervolgens kan verwerken in bijvoorbeeld geveldelen of dakpannen.

Volgens Peter Toonssen, business developer bij TNO, krijgt zijn team op BIC de ruimte en de voorzieningen die passen bij de mechanische productielijn die nodig is voor de doorontwikkeling van de zonneproducten. "We kunnen hier zowel de ontwikkeling en pilotproductie laten plaatsvinden, als bezoekers ontvangen en kantooractiviteiten ontplooien. Ideaal voor het stadium waarin onze groep zich momenteel bevindt."



TNO richt zich op onder meer op zonne-energie in de breedste zin van het woord. Er zijn twee vestigingen die hier onderzoek naar doen, in Petten en Eindhoven. Een deel van het Eindhovense team, dat werkt vanuit Solliance op de High Tech Campus, zal in 2022 werkzaam zijn op BIC. Er is nu al randapparatuur geplaatst, halverwege het jaar komt daar dan de complete inrichting bij.