TNO stelt Esi-technieken beschikbaar voor High-tech industrie

Met een recent door Capgemini Engineering en TNO getekende partnerovereenkomst, krijgen bedrijven er een mogelijkheid bij om de door Esi ontwikkelde en bij high tech bedrijven beproefde methodieken zelf toe te passen. Esi pakt de steeds toenemende complexiteit aan waarmee de hightechindustrie wordt geconfronteerd in de systemen die het creëert door de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken voor systeemontwerp en engineering.

Esi is een innovatieonderzoekscentrum met sterke partnerschappen met hightechbedrijven dat de hightechindustrie vooruit wil helpen door de doorlooptijden en effectiviteit van hun productinnovatieprocessen te verbeteren, evenals de functionaliteit, kwaliteit en maatschappelijke impact van hun producten. De methodieken zijn voortgekomen uit de gezamenlijke behoefte van de high tech industrie waarbij de nieuwste kennis benut is van academische partners.

Capgemini Engineering (voorheen Altran) is de eerste implementatiepartner. Managing Director Lars Seegers: "Onze experts hebben zich verdiept in de Esi methodieken en deze getest bij toonaangevende spelers. We zijn ervan overtuigd dat software-engineering automatisering de sleutel is om de complexiteit van high tech systemen te beheersen. De methodieken en tools die Esi in samenwerking met de industrie heeft ontwikkeld zijn baanbrekend en van grote waarde voor onze klanten in de high tech industrie"

De methodieken richten zich bijvoorbeeld op het realiseren van een naadloze betrouwbare verbinding tussen meerdere componenten en de toepassing van eenduidige semantiek of taalgebruik in systemen. Deze voorkomen ruis in de communicatie tussen systemen.

Frans Beenker: "Het klinkt misschien eenvoudig, maar in werkelijkheid is dit uiterst complexe materie en essentieel voor de kennisintensieve maakindustrie. Onze methodieken zijn ontwikkeld met en getest bij onze partnerbedrijven. De samenwerking met Capgemini Engineering zorgt ervoor dat ook andere bedrijven deze kennis kunnen benutten. Met het delen van onze kennis verwachten we een mooie bijdrage te leveren aan de toppositie van de Nederlandse economie".

De komst van implementatiepartners maakt het voor Esi mogelijk zich te blijven focussen op de doorontwikkeling van deze en andere methodieken. Speerpunten waaraan samen met partners wordt gewerkt zijn onder andere diagnostiek, modelgebaseerde engineering en referentie architectuur.