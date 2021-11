Nederlands IoT LoRa en Track & Trace succesvol

KCS TraceME, een Internet of Things-bedrijf in Nederland, kondigt heeft in Q3 meer dan 500.000 LoRa en andere tracking-units verkocht. KCS waardeert het vertrouwen en wijdt het succes aan vroege innovatie en implementatie van nieuwe technologieën, zoals Long-Range (LoRa) in 2015.

Sinds KCS innovatieve Low-Power Wide Area Network (LPWAN)-technologieën geïntegreerd heeft, werden nieuwe use-cases en massale IoT-implementaties mogelijk. Het uitbreiden of vervangen van traditionele GPS/GPRS-systemen met LPWAN gebaseerde systemen resulteerde in zowel lagere kosten alsook een langere levensduur van de batterij (soms tot meer dan 10 jaar). Hierdoor is het voor talloze industrieën en bedrijven rendabel geworden om IoT te implementeren. En dus ontstaan er nieuwe activiteiten of zelfs geheel nieuwe bedrijfsmodellen. Voorbeelden van use cases waar KCS bij actief is zijn onder meer slim afvalbeheer, gekoeld transport, slimme verkeersborden en grootschalige asset-tracking zoals e-bikes.

"Als hardwareleverancier begrijpen we dat we slechts een onderdeel van het totale keten uitmaken. Daarom hebben we strategisch gelegen distributeurs die onze producten op de markt brengen en integreren, meestal met een eigen platformaanbod. Dit betekent dat we niet plaatsgebonden zijn aan Europa, maar ons TraceMe assortiment over de hele wereld kunnen aanbieden", zegt directeur R&D Jan Willem Versluis.