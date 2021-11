Op naar de CES: RanMarine

In januari gaan er 70 Nederlandse start- en scale-ups naar de CES, waarvan er maar liefst 14 zijn genomineerd voor een Innovation Award. Wij brengen de komende tijd een aantal van deze veelbelovende jonge tech-spelers voor het voetlicht. Deze keer : de WasteShark van de RanMarine Technology.

De WasteShark is een waterdrone die aan de oppervlakte zwemt en biomassa en afval van de bovenkant van het water verzamelt voordat het de zee bereikt. Het is een effectieve oplossing gebleken voor de vervuiling van de zee.

De drone is gemodelleerd naar 's werelds grootste vis, de walvishaai, en is niet alleen efficiënt, maar ook een langetermijnoplossing. De WasteShark verstoort of bedreigt geen soorten die in het water leven, en de oplossing is goedkoop. Hij is eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk te vervoeren en heeft een lage ecologische voetafdruk. Eén keer opladen gaat tot 10 uur mee en het verzamelt vitale gegevens met behulp van de ingebouwde sensorsondes. Hij dekt niet alleen een grotere plas water af dan mensen zouden kunnen, maar hij verzamelt het afval ook veel sneller.

De WasteShark werkt met vooraf ingestelde missieroutes die kunnen worden opgeslagen en hergebruikt zo vaak als nodig is. GPS-routes helpen de drone om naar de gewenste gebieden te navigeren en naar huis terug te keren. Optioneel kan Lidar worden toegevoegd om de veiligheid te vergroten (het vermijden van aanvaringen) en meer gegevens uit de omgeving te verzamelen.

