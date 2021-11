Rockwell Automation neemt Avata over

Rockwell Automation heeft Avata overgenomen, een services provider voor supply chain management, enterprise resource planning en enterprise performance management oplossingen. Avata is een van grotere consultancybedrijven en system integrators voor de cloudsoftware-applicaties van Oracle.

Door verbetering van supply chain management en end-to-end supply chain visibility kan Avata bijdragen aan de convergentie van informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT). Avata wordt geïntegreerd in Kalypso, een onderdeel van Rockwell dat zich bezighoudt met diensten voor de digitale transformatie in de industrie.

De overname vsluit aan op de recente investeringen van Rockwell in cloud-native oplossingen die voortbouwen op haar open architectuur en zo integraties met andere toonaangevende technologieën. In augustus rondde het bedrijf de overname van cloud-native smart manufacturing platform Plex Systems af. In december 2020 nam het Fiix Inc over, een cloudsoftwarebedrijf voor maintenance-oplossingen.