IoT Techtalks

Wie donderdag 25 november tussen 17 en 18u niets te doen heeft, kan nog precies deelnemen aan de Tech Talk van de IoT Academy: Onderwerpen: Thin Edge en LiFi.

ThinEdge is een framework dat door een aantal grote industriele spelers is ontwikkeld om ‘in de edge' van het netwerk al met de data aan de slag te gaan. Jan van der Lugt en Misja Heuveling van Software vertellen over het wat, waarom, hoe en waartoe van dit onderwerp.

Daarna vertelt Gerben Vermeulen van KPN over LiFi: een supersnelle dataverbinding via licht. KPN heeft met een aantal consortiumpartners op de IoT Academy een ruimte ingericht met LiFi apparatuur om deze nieuwe technologie te demonstreren en het gebruik ervan uit te testen. Vermeulen vertelt hier alles over.

Uiteraard is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen gedurende de livestream.

