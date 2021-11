Maritiem innovatiecentrum Metip geopend in Den Helder

Donderdag is in Den Helder de fysieke locatie van Maritime Emerging Technologies Innovation Park (Metip) geopend, het nieuwe innovatiecentrum waar bedrijven, overheden, startups en kennisinstellingen samenwerken aan innovatieve toepassingen in de maritieme, mariene en offshore industrie.

Hierbij valt te denken aan drones en andere onbemande en automatische systemen, sensortechnologie, kunstmatige intelligentie en de ontwikkeling van virtual reality en augmented reality (VR/AR) voor games en trainingsdoeleinden. In de komende drie jaar wil Metip uitgroeien tot een erkend kennis- en ontwikkelingscentrum, waar gezamenlijk gewerkt wordt aan het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovatieve toepassingen.

Open innovatie project

Metip onderscheidt zich door de nadruk te leggen op de begrippen 'maritiem, marien en offshore', gekoppeld aan vraagstukken op het terrein van technologie. Die worden ingebracht door (netwerken van) bedrijven en organisaties die als ‘launching customer' fungeren. De vraagstelling koppelt het centrum aan kennisinstituten, opleidingsinstellingen en techbedrijven. De organisaties vormen dan een 'Metip open innovatie project'. Studenten en jong talent worden bij de uitvoering ingeschakeld. Het hoofddoel is om kennis gedreven bedrijvigheid en arbeidsplaatsen voor de regio te realiseren.

Energietransitie

De grootschalige ontwikkeling van offshore windparken en andere hernieuwbare energiebronnen, de bestaande offshore olie- en gaswinning en de productie van waterstof en ondergrondse opslag van CO 2 vergt een integrale aanpak en integratie van de diverse systemen voor energiewinning. Met name offshore logistiek speelt een belangrijke rol bij het veilig en efficiënt opereren van het offshore energiesysteem. Hierbij kunnen opkomende sleuteltechnologieën een belangrijke rol spelen. Den Helder is al decennia het offshore service, transport en logistiek centrum voor de energiewinning op de Noordzee. Metip versterkt dat.

Eerste partners

Het Simulatie Centrum Maritiem (Simcenmar) van de Koninklijke Marine behoort tot de eerste partners. Simcenmar maakt opleidingen met moderne serious gaming applicaties, virtual en augmented reality en simulatie software. Het vestigt zich met zijn game-ontwikkelstudio 'XR-Campus' in Sectie 51, de Metip locatie op Willemsoord Den Helder.



Andere organisaties, bedrijven en startups die zich inmiddels aan Metip hebben verbonden zijn de dronebedrijven Airhub, Deck180, Doosan Mobility Innovation en DroneQ Robotics, de startup E-magine dat een extended reality onderwijs platform ontwikkelt, BooomTag dat ‘near field' communicatietechnologie toepast en het Clusius College Schagen met zijn techniek en technologie lab. De bedrijvenclusters Digital Focus Group / Energy Reinvented Community en het Offshore Wind Innovation Center zijn een samenwerking aangegaan.



Metip roept ondernemers, startups, bedrijven en organisaties op met initiatieven te komen gericht op de toepassing van opkomende sleuteltechnologieën in het maritieme, marien en offshore domein. Daartoe kan contact opgenomen worden met Esther Lunenborg (elunenborg@nhn.nl) of John Spee (john@metip.nl).