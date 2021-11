Rijdende escaperoom Antea Group gaat ingenieursvak promoten

Studenten en scholieren in Nederland interesseren voor het ingenieursvak. Met dit doel toert Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group met zijn Escapebus langs universiteiten, hogescholen en mbo’s.

"De jongeren van vandaag zijn onze collega's van de toekomst. En die collega's hebben wij hard nodig bij de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Het is dan ook van groot belang om de juiste student op de juiste plek te krijgen", stelt CEO Tanja Lendzion bij de opening van de Escapebus in Eindhoven. Bestuursvoorzitter Carla Moonen van Koninklijke NLingenieurs onderschrijft dit: "Ik hoor van veel jongeren dat zij maatschappelijk relevant werk willen doen. Dat kan bij uitstek in de ingenieursbranche. Ingenieursbureaus leveren een grote bijdrage aan de transities in ons land en wereldwijd. Op het gebied van het klimaat, energie, mobiliteit en de leefomgeving."

Vergrijzing

De keuze voor het ingenieursvak ligt vaak niet voor de hand. De instroom bij technische hbo-opleidingen en universiteiten neemt gestaag toe, maar dit is nog onvoldoende om de ingenieurskennis die door vergrijzing wegvalt, op te vangen. In de Escapebus kunnen scholieren en studenten ervaren hoe het ingenieursvak is.

Het atelier van Da Vinci

Het thema van de Escapebus is ‘het atelier van Leonardo da Vinci'. Da Vinci (1452 - 1519) kan worden gezien als een van de meest bekende ingenieurs aller tijden. Om zich te bevrijden uit het atelier krijgen deelnemers van de Escapebus de opdracht om één van de laatste uitvindingen van Da Vinci te redden. Hiervoor spelen ze zes spellen die betrekking hebben op het ingenieursvak; van het bouwen van een brug tot het verzamelen van data. Tanja Lendzion: "Studenten krijgen hierdoor een beter beeld van het werk dat wij doen én daarnaast maken ze kennis met onze organisatie."

De Escapebus doet de komende maanden universiteiten en hogescholen aan. Ook mbo-instellingen en het voortgezet onderwijs staan op het programma.