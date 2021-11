Bart-Jan Freriks nieuwe directeur Interflow

Bart-Jan Freriks wordt per 1 januari 2022 benoemd tot algemeen directeur van Interflow. Niels Höfte wordt dan operationeel directeur. Höfte werkt sinds zeven jaar voor Interflow en beschikt over brede kennis van de markten waarin Interflow actief is. Hij vervult tot 1 januari 2022 de functie van algemeen directeur a.i.

Freriks is sinds 2014 in verschillende functies werkzaam voor Equans (voorheen Engie Services), waarvan de laatste vijf jaar in de functie van algemeen directeur West. Hij kan bogen op brede ervaring in de bedrijfsvoering van technologisch georiënteerde bedrijven. Freriks heeft veel ervaring met projecten en services en kent de laatste ontwikkelingen in zowel Care & Cure, Food & Pharma en Hightech industrie.

Voor zijn indiensttreding bij Engie was Freriks onder meer werkzaam voor Fokker Aerostructures en het NLR (National Aerospace Center). Een groot deel van zijn technische opleiding heeft hij doorlopen bij het Koninklijk Instituut voor de Marine. Zijn masterfase rondde hij af bij het voormalige Prins Maurits Laboratorium, instituut voor chemische en technologische research. Daarnaast heeft hij een masterstudie afgerond bij de Twente School of Management.