Graduate Entrepreneur Seed Fund ondersteunt jonge techbedrijven

Sinds de lancering van het Graduate Entrepeneur platform om start-ups en scale-ups van Rotterdamse en Delftse studenten en alumni aan te jagen, hebben de bijbehorende fondsen 21 miljoen euro opgehaald. Dit geld wordt gebruikt voor het financieren van jonge techbedrijven, de aanstelling van een ervaren fondsmanagementteam en het versterken van het ecosysteem rondom de universiteiten.

Het bedrag is bijeengebracht door alumni, de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en derden. De eerste investeringen in jonge techbedrijven zijn inmiddels gedaan.

Ondanks de aanwezige innovatiekracht, zoals kennis en talent, brengt Nederland in vergelijking met andere landen in Europa en Azië nauwelijks unicorns voort - jonge bedrijven met een waarde van minimaal een miljard dollar. Een van de oorzaken is dat slechts een fractie van de start-ups in Nederland weet door te groeien tot scale-ups. Het Graduate Entrepreneur platform wil hier verandering in brengen door naast financiering voor jonge techbedrijven, vooral in de deep tech sector, ook ondersteuning en coaching te bieden door een groeiend netwerk van alumni van de drie universiteiten, onder wie een aantal ervaren internationale ondernemers.

Een vruchtbare bodem

"Om een vruchtbare bodem te bieden voor innovatie en ondernemerschap moeten we jong ondernemerstalent ondersteunen met zowel financiering als coaching en toegang tot een uitgebreid netwerk", aldus Frans van Houten, CEO van Philips en een van de initiatiefnemers. "Met Graduate Entrepreneur willen we die belangrijke combinatie bieden om meer start-ups en scale-ups van graduates van Rotterdam en Delft te laten slagen in hun ambities."

"We hebben sinds de lancering van het Graduate Entrepreneur platform in april veel belangrijke stappen gezet, zoals de eerste close van het Seed Fund en het aanstellen van Auke van den Hout en Angela Pellaupessy als fondsmanagers", vult mede-initiatiefnemer en Action-investeerder Menno Antal aan. "Het is ons doel om zo veel mogelijk jonge ambitieuze ondernemers de kans te geven hun bedrijf serieus op te bouwen. We nodigen daarom graag nog meer alumni uit om Graduate Entrepreneur te komen versterken."

De eerste close



Het Graduate Entrepeneur Seed Fund (GEF) is een commercieel investeringsvehikel. Ervaren investeerders en ondernemer Auke van den Hout (afkomstig van Nimbus Ventures) en Angela Pellaupessy (afkomstig van InnovationQuarter) zijn aangesteld als fondsmanagers. Zij zullen samen met Ludolf Stavenga (als venture partner Deep Tech, tevens verbonden aan TU Delft) en Nienke Roef (voormalig voorzitter van de student board van Graduate Entrepeneur) het fondsmanagementteam van het Graduate Entrepreneur Seed Fund vormen.

Het Seed Fund heeft zijn eerste close net afgerond voor een bedrag van 17 miljoen euro en is voornemens dit uit te laten groeien tot minimaal 30 miljoen. Inmiddels is een eerste investering gedaan in Quantware, dat kwantumchips breed beschikbaar wil maken en de ambitie heeft uit te groeien tot de Intel van kwantumcomputers. "Via GEF komen we in direct contact met CEO's en ondernemers met grote netwerken die veel kennis en ervaring hebben met internationaal opschalen, het binnenhalen van grote financieringsrondes en daarmee grootschalige expansie. Daar leren wij veel van en dat helpt ons sterk in onze groei. Daarnaast komen we in contact met ambitieuze topstudenten, wat een essentiële basis vormt voor ons recruitment", aldus Mathijs Rijlaarsdam, CEO en co-founder van Quantware.

Het Pre-Seed Fund



Het Graduate Entrepeneur platform heeft naast het Seed Fund, ook het Pre-Seed Fund. Dit is gefinancierd met donaties van alumni en wordt beheerd door een studententeam onder begeleiding van het fondsmanagement en alumni. Bij lancering in april 2021 was voor dit fonds 3 miljoen euro opgehaald, wat inmiddels is uitgegroeid tot 4.5 miljoen euro. He fonds heeft inmiddels in zes bedrijven geïnvesteerd en daar komen maandelijks zo'n twee nieuwe investeringen bij. Het doel is om jaarlijks zo'n 20 tot 30 startups te ondersteunen. Jonge ondernemers met een goed businessplan kunnen bij het Pre-Seed Fund aankloppen voor kapitaal, coaching door ervaren ondernemers en het opbouwen van een aantrekkelijk netwerk.