Batenburg Techniek neemt Magion over

Batenburg Techniek heeft automatiseringsbedrijf Magion overgenomen. De acquisitie ondersteunt de ambitie van Batenburg om de activiteiten in de industriële automatisering verder uit te bouwen.

Magion helpt klanten sinds 30 jaar bij een optimaal, veilig en duurzaam productieproces. Dit doet een team van ruim 55 medewerkers in Den Haag en Schoten vanuit drie kennisgebieden: process control & safety, production intelligence & optimization en industrial cyber security. De klanten van Magion zijn vooral actief in de procesindustrie.

De drie grootaandeelhouders van Magion zoeken een goed huis om de medewerkers, klanten en het bedrijf onder te brengen voor de volgende fase in hun ontwikkeling. Ricardo Giele, Managing Director van Magion: "Deze samenwerking maakt ons sterker, we sluiten zowel qua visie als op technologisch gebied op elkaar aan. Voor Magion betekent het aansluiten bij Batenburg Techniek een vergroting van onze slagkracht. We kunnen hiermee onze klanten aanvullende expertises aanbieden en voor onze medewerkers meer kansen creëren om zich verder te ontwikkelen."

CEO Ralph van den Broek van Batenburg Techniek: "Onze strategie is gericht op het verder uitbouwen van specialistische kennis, en daarom vormt Magion een goede aanvulling voor Batenburg Techniek. De inhoudelijke fit is groot en past binnen de ambitie van Batenburg Techniek om met een duurzaam karakter te groeien in de industrie. Met deze overname voegen wij ook nieuwe technologieën en ervaring toe aan ons portfolio en krijgen wij een entree in nieuwe markten."