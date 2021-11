Een snelle, geautomatiseerde manier om batterijgegevens te evalueren en beschikbaar te maken voor AI-processen

Batalyse, een spin-off van het Fraunhofer Institute for Chemical Technology, gebruikt modulaire softwarepakketten om het vastleggen, documenteren en evalueren van testgegevens van batterijen en brandstofcellen te automatiseren. Materiaalfabrikanten, celontwikkelaars en R&D-afdelingen kunnen de visualisaties van de resultaten gebruiken als een effectief middel om ontwikkelingen en verbeteringen in hun producten aan te pakken.

In batterijen en brandstofcellen bepalen geoptimaliseerde materialen en componenten - zoals elektroden, actieve materialen, elektrolyten en separatoren - de levensduur, kwaliteit en prestatie van het systeem. Elektromobiliteit en stationaire energieopslagtoepassingen vereisen nieuwe, duurzame en recyclebare combinaties van materialen met eigenschappen zoals een hogere energiedichtheid of lagere fabricagekosten in vergelijking met de systemen die momenteel beschikbaar zijn, waardoor ze een aantrekkelijker alternatief zijn.

Nu levert Batalyse een modulaire softwareoplossing voor effectieve data-analyse en informatiebeheer, met als doel het proces van zoeken naar nieuwe materialen en het vinden van de juiste mix te versnellen.

De ideale batterij om aan toekomstige behoeften te voldoen

"Fabrikanten monitoren voortdurend hun batterijen en materialen en beoordelen tal van parameters die te maken hebben met bijvoorbeeld de kwaliteit van productieprocessen of elektroden. Met onze drie softwaremodules - Data Analysis, Collect en Mind - kunnen we bedrijven de ondersteuning geven die ze nodig hebben om een ​​batterij te ontwikkelen die echt voldoet aan de eisen van de toekomst", zegt CEO Markus Hagen.

De module Data Analysis evalueert batterijgegevens en elektrochemische tests op zowel laboratoriumtestcellen als commerciële cellen en vergelijkt de waarden. Zo kunnen inkopers van accucellen bijvoorbeeld leveranciers en productiebatches met elkaar vergelijken en is direct inzichtelijk welke accucel de beste prestaties levert.

Data Analysis kan evaluaties uitvoeren, ongeacht het soort testapparaat dat wordt gebruikt, en het is compatibel met alle bestandsindelingen en -structuren. Hoewel de Collect- en Mind-modules afzonderlijk verkrijgbaar zijn, raadt Batalyse een compleet pakket aan omdat alle modules met elkaar samenwerken.

Collect verzamelt automatisch alle ruwe data plus de bijbehorende metadata en slaat dit alles op een centrale server op. De tool beperkt zich niet tot batterijen en brandstofcellen, maar kan ook gegevens uit processen, analyses, productie en afbeeldingen verwerken. Mind geeft visuele representaties van de data uit Collect en vult deze aan met informatie zoals klant-, testexemplaar-, materiaal- en projectdata die gecategoriseerd, gefilterd en genetwerkt kunnen worden. Een toegangsbeheerfunctie regelt wie toegang heeft tot elke datavoorraad en maakt het mogelijk om projecten met klanten te delen. De resultaten van Data Analysis kunnen ook worden opgeslagen in Collect en worden gevisualiseerd in Mind. Omdat Collect and Mind alle beschikbare gegevens en informatie vastlegt, bieden ze een basis voor het gebruik van kunstmatige intelligentie.

"Data-evaluatie en documentatie zijn echt tijdrovende onderdelen van onderzoek, ontwikkeling en productie. Wat op een simpele meting lijkt, bevat eigenlijk informatieketens met honderden parameters met betrekking tot materialen, processen en gereedschappen. Onze combinatie van softwaremodules stelt ons in staat om alles wat met gegevensverwerking te maken heeft te automatiseren en gegevens en informatie voor AI-doeleinden voor te bereiden", vervolgt Hagen.

Testpartners gezocht



Hoewel Data Analysis nu beschikbaar is, bevinden de versies van Mind and Collect die momenteel bij Fraunhofer ICT worden gebruikt, zich nog in de prototypefase. Het doel is om ze begin 2022 te lanceren, maar beide modules zijn momenteel beschikbaar voor industriële klanten om uit te testen.