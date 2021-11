OnRobot lanceert educatieplatform Learn OnRobot

OnRobot lanceerde afgelopen maand ‘Learn OnRobot’. Een gratis online trainingsplatform dat cobotgebruikers stap-voor-stap begeleidt bij het ontwerpen en implementeren van cobotapplicaties met OnRobot-tools zoals grijpers, vision camera's, processing kits en sensoren.

Learn OnRobot bestaat uit een bibliotheek met ‘How To'-video's en 3D-simulaties in negen talen met gedetailleerde informatie over cobottoepassingen. Aan bod komen onder andere palletiseren, pick & place en schuren. Het platform is openbaar op pc's, smartphones en tablets.

"De producten van OnRobot hebben als doel het gebruik van automatisering betaalbaar, industriebestendig en gebruiksvriendelijk te maken voor bedrijven van elke omvang", zegt CEO Enrico Krog Iversen. "Learn OnRobot zet deze barrière verlagende traditie voort door Kennis over collaboratieve toepassingen vrij beschikbaar te maken voor iedereen met een internetverbinding. Van potentiële klanten tot partners, integrators en eindgebruikers die hun automatiseringstoepassing willen maximaliseren."

Learn OnRobot bestaat uit drie hoofdsecties:

- Application biedt overzichten van verschillende collaboratieve applicaties, inclusief best practices en deep dives in de specifieke kenmerken van succesvolle implementaties.

- Product biedt advies over de OnRobot-tools die het meest geschikt zijn voor de verschillende toepassingen, samen met integratietips en inzichten.

- Robotintegratie laat zien hoe de applicatie met de robotarm kan worden geïntegreerd, met aparte tutorials voor elk ondersteund merk robotarm.

Eenvoud en gebruiksvriendelijkheid

Stefan Stubgaard, directeur van Application Research & Product Management bij OnRobot, heeft de ontwikkeling van het nieuwe leerplatform geleid en ziet Learn OnRobot als een geweldige manier voor het bedrijf om de community terug te betalen voor de vele jaren van inzichtelijke gesprekken over de gemakkelijkste en meest effectieve manieren om collaboratieve automatisering op industrieel niveau in te zetten. "Learn OnRobot is ontworpen om te helpen bij het beantwoorden van integratievragen en het overwinnen van implementatie-uitdagingen," zegt hij. "Het nieuwe platform staat in het teken van eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Met Learn OnRobot als gids kunnen integrators en eindgebruikers van elk niveau het beste halen uit hun implementatie van collaboratieve automatisering."

OnRobot maakt gereedschappen voor collaboratieve toepassingen, van verpakken, kwaliteitscontrole en materiaalverwerking tot machinebesturing, assemblage en oppervlakteafwerking. Het productassortiment van OnRobot omvat volledig elektrische gereedschappen die geen pneumatiek vereisen, zoals vacuümgrijpers, magnetische grijpers, de bekroonde Gecko-grijptechnologie, kracht-/koppelsensoren, een 2,5D vision-systeem, schroevendraaier-, schuurkits en gereedschapswisselaars. In Nederland zijn de tools van OnRobot te verkrijgen bij WiredWorkers in Doetinchem.