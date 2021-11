Pilot methanol brandstofcel aggregaat succesvol afgerond

Sinds kort is het eerste methanol brandstofcel aggregaat van Bredenoord door Vioss in de praktijk geplaatst. Langs het Apeldoorn-Dierenskanaal voorziet het aggregaat een tijdelijke verkeersregelinstallatie van energie. Deze pilot is de eerste keer, dat methanol op deze schaal en dit formaat in de praktijk wordt toegepast. Rene Verbeek van Vioss:"Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe, duurzame technologische oplossingen. Maar het moeten wel gedegen oplossingen zijn. Ze moeten werken in de praktijk. Toen Bredenoord met het voorstel kwam om hun nieuwe methanol aggregaat in te zetten, waren wij direct enthousiast. En het product werkt, wij kunnen zelfs met deze methanol brandstofcel aggregaat één kilometer rijbaanverlichting (20 masten, 50 meter hart-op-hart) laten branden en dat ongeveer 40 nachten zonder tanken van methanol."



Nuchtere oplossingen "Methanol is een belangrijke brandstof voor de toekomst", zegt Franz Hullegie van Bredenoord. "Wij zijn er volop mee aan het werk. In deze pilot wordt, in een methanol brandstofcel, methanol omgezet in elektriciteit. Het methanol brandstofcel aggregaat past in onze nieuwe lijn van duurzame producten, samen met waterstofaggregaten en batterijen. Net als Vioss, zetten wij ook in op nuchtere oplossingen, die direct in de praktijk bruikbaar zijn".



Methanol is duurzaam De omzetting van methanol naar elektriciteit is schoon, stil en emissievrij doordat in dit nieuwe aggregaat gebruik gemaakt wordt van een brandstofcel in plaats van een verbrandingsmotor. In de toepassing bij Vioss wordt gebruik gemaakt van Bio-methanol, wat zorgt voor CO 2 -neutraal opgewekte stroom. Vergelijkbaar met andere biobrandstoffen zoals Biogas en HVO.



Energietransitie Momenteel wordt methanol vaak vooral nog gemaakt van fossiele brandstoffen (net als waterstof), maar methanol is ook prima te produceren uit biomassa (Bio-methanol). Daarnaast kan methanol worden gemaakt door afgevangen CO 2 en waterstof met elkaar te verbinden. Dit maakt methanol zeer interessant voor de energietransitie.