Qing en Prespective ontwikkelen Digital Twin Roadmaps voor de industrie

Ingenieursbureau Qing en softwareontwikkelaar Prespective werken aan de softwareontwikkeling van Digital Twins en het toepassen ervan bij machinebouwers en producenten. Ze bundelen nu hun krachten.

In de meeste productielijnen wordt Digital Twin nog niet volledig ingezet omdat bijvoorbeeld de juiste data ontbreekt, er nog onvoldoende kennis of te weinig commitment is binnen het bedrijf om de broodnodige digitale transformatie in te zetten. Voor veel engineers, managers en directeuren is dit een doorn in het oog. Het stagneert de ontwikkeling van de zo gewenste digitale transformatie.

Dit moet en kan anders volgens Gino van der Zijde van Prespective: "Digital Twin heeft juist de potentie om de positie van een bedrijf enorm te versterken. De technologie biedt oneindig veel mogelijkheden." En daar wringt vaak ook de schoen. Want, wanneer en hoe zet je de eerste stap en wat werkt voor mijn organisatie? "Dit is maatwerk", geeft Bram de Vrught van Qing aan.

Daarom ontwikkelden QING en Prespective samen een aanpak om te komen tot een Digital Twin Roadmap. Een plan dat volledig is toegespitst op de eigen casus en het niveau van de organisatie op het gebied van digitale transformatie. Van het strategische doel tot de concrete vervolgstappen voor hoe de eerste Digital Twin toegepast kan worden in de fabriek. Of als een bedrijf nog niet zo ver is, het in kaart brengen van de eerste stappen richting dat doel. De Vrught: "We zorgen niet alleen voor een technisch concreet plan, maar ook dat je belangrijke stakeholders meekrijgt in het proces."

Inzicht en draagvlak

Na een eerste strategiegesprek volgt een Digital Twin Innovatiesessie. Bram: "Tijdens deze eerste twee stappen zitten alle stakeholders al aan tafel. Dit zorgt ervoor dat we alles in beeld krijgen én tegelijkertijd werken aan draagvlak. De implementatie van deze technologie vraagt veel van een organisatie, dus het is belangrijk dat iedereen betrokken is bij dit proces."

Het resultaat van het traject is een op maat gemaakte Digital Twin Roadmap op basis van de eigen wensen, doelen en strategie. Dit plan is volgens QING en Prespective volledig toegespitst op de eigen casus en het niveau van je organisatie op het gebied van digitale transformatie. Het bevat een helder een overzicht van de investeringen en wat deze opleveren.

Van der Zijde: "Vanuit de strategie beschreven naar concrete vervolgstappen voor hoe je jouw eerste Digital Twin gaat toepassen in de fabriek. Of als je nog niet zo ver bent, het in kaart brengen van de eerste stappen richting dat doel. Zo willen we heel Nederland op de kaart zetten op het gebied van het toepassen van Digital Twinning."