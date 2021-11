Technische BBL'ers halen ROC diploma bij Van Lente

Van Lente Systeemintegratie verzorgt naast praktijkonderwijs sinds kort ook de theorielessen van BBL’ers. Sinds 1 oktober kunnen zij via de Van Lente Academie een volledig erkend ROC-diploma behalen.

HRM manager Monica Ubas: "We doen dit op de locatie in Nieuwleusen in de vakrichtingen: Industriële Elektrotechniek, Mechatronica en Service Technicus (niveau 3 en 4). Wij hebben een toekomstbestendige visie in het kader van opleiden en begeleiden van technisch talent. Honderden leerlingen zitten zonder praktijk-leer werkplek. Recentelijk viel er een nieuw gat voor technische BBL'ers in de regio Zwolle. Van Lente stapt, met al haar ervaring, graag in dit gat en biedt op de nieuwe locatie talenten een kans om uit te groeien tot dé techneuten van de toekomst."



Praktijkopleider Peter Kiestra: "We hadden altijd al korte lijntje met de docenten van de ROC' s in Gelderland en Overijssel. Deze lijntjes worden in de nieuwe situatie nog korter, omdat de theoriedocenten nu binnen ons bedrijf aanwezig zijn."