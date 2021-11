Omzet Universal Robots stijgt met 46%

Cobotfabrikant Universal Robots, heeft er een recordkwartaal op zitten: in zijn derde kwartaal van 2021, waarvan de cijfers vandaag worden bekendgemaakt, werd een omzet gerealiseerd van ruim 66 miljoen euro (circa 78 miljoen dollar). Dat is een stijging van 46 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. Volgens Kim Povlsen, die in maart aantrad als de nieuwe president van het bedrijf, is er nog meer groei op komst. Collaboratieve robots vormen volgens hem namelijk het antwoord op diverse uitdagingen waarmee vooral productiebedrijven tegenwoordig kampen, zoals het vinden van voldoende geschoold personeel, hun operationele veerkracht verhogen, aangename werkomstandigheden creëren, enzovoort. Om die groei op te vangen is Universal Robots volop bezig met het uitbreiden van zijn netwerk van distributeurs en integratoren, en het aanwerven van medewerkers in 22 vestigingen.



Ook in onze contreien gaan steeds meer bedrijven met een cobot aan de slag. Eind vorig jaar stond de teller al op 1.000 stuks voor de Benelux. "Deze relatief betaalbare collaboratieve robots passen dan ook beter in het budget van mkb's, dan de meer traditionele automatiseringssystemen", aldus Povlsen.