Tele Radio verhuist naar duurzaam pand dichtbij A12

Recentelijk nam KeesJan van der Elst, directeur van Tele Radio Benelux, samen met zijn vrouw Divera van der Elst, de sleutels van het nieuwe pand in ontvangst uit handen van Robert Nederlof van Maasstede Vastgoed Ontwikkeling, in het bijzijn van het complete bouwteam.

Tele Radio Benelux gaat verhuizen naar een nieuw en duurzaam pand aan de Jadestraat in Bleiswijk, strategisch gelegen bij de snelweg A12. Vanaf 1 december kunnen klanten daar terecht om in de showroom te worden voorgelicht over de mogelijkheden van de Tele Radio producten.

De nieuwe vestiging is te bereiken via afslag 8 (Bleiswijk) van snelweg A12, waarna via de N209 in noordelijke richting meteen links de nieuwe locatie in zicht komt. Het juiste adres voor de autonavigatie is: Jadestraat 9, 2665 NS Bleiswijk.

De verhuizing staat gepland voor 25 november. Na twintig jaar wordt de vertrouwde vestiging op het Forepark in Den Haag verlaten. De nieuwe vestiging, die 12 kilometer verderop ligt, omvat een moderne en efficiënt ingerichte technische ruimte voor productie, reparatie en ontwikkeling. Met het nieuwe pand kan worden voldaan aan de toenemende vraag naar maatwerk. In de ruime showroom kunnen alle producten goed worden getoond. Door de groei die Tele Radio de afgelopen tijd heeft doorgemaakt, werd ook de magazijnruimte te klein. Het nieuwe pand beschikt over vier keer zo veel voorraadruimte zodat klanten, ook in de toekomst, snel kunnen worden beleverd.

Energieneutrale huisvesting

Het nieuwe bedrijfspand van Tele Radio is klaar voor een duurzame toekomst dankzij 80 zonnepanelen die op het dak zijn geplaatst. Die gaan de energie voor apparatuur, verlichting, ventilatie, verwarming en koeling verzorgen.