Groen licht voor warmtelevering Twence aan Grolsch

Grolsch en Twence kunnen officieel van start met de aanleg van de ondergrondse leiding, waarmee Twence in 2022 duurzame warmte gaat leveren aan Grolsch. De benodigde vergunningen voor deze leiding en voor de benodigde aanpassingen bij Grolsch zijn afgegeven. Deze duurzame vorm van warmtelevering reduceert de CO2-emissie van Grolsch met 72% (5.500 ton) per jaar. Dit staat ongeveer gelijk aan de hoeveelheid uitstoot van zo’n 1.800 huishoudens per jaar.

De bij afvalverwerkingsbedrijf Twence opgewekte warmte wordt via een ondergrondse leiding aan Grolsch geleverd. Bij Grolsch wordt deze warmte ingezet voor het verwarmen van de gebouwen en het opwarmen van pasteurs en spoelmachines. Het technisch ontwerp en de studie naar het meest optimale leidingtracé voor deze warmtelevering zijn in 2020 al uitgewerkt. Het eerste deel van de leiding, van Twence naar de WarmteKrachtCentrale van Ennatuurlijk in Enschede, is al aanwezig. Met het verkrijgen van de vergunning kan worden gestart met de aanleg van een 1,3 kilometer lange, ondergrondse leiding van de WarmteKrachtCentrale naar Grolsch. Naar verwachting wordt de warmte eind 2022 aan de brouwerij geleverd.

Marc Kapteijn, directeur Twence: "De warmte die wij leveren, produceren we uit niet-herbruikbaar afvalhout (biomassa), en is daarmee volledig groen opgewekt."