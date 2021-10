Gezocht: unieke projecten met energietoevoersystemen

Ze roteren 7000 graden, bewegen bij snelheden tot 10 m/s en bewegen driedimensionaal als slangen: kabelrupsen gemaakt van hoogwaardige kunststoffen. Iedere twee jaar presenteert een panel van deskundige juryleden de vector award en reikt tot 5000 euro aan prijzengeld uit aan de meest fascinerende projecten en hun ontwikkelaars.

Prijzen

De klassieke machinebouw is niet langer de enige plek waar kabelrupsen gemaakt van kunststof kunnen worden aangetroffen. Overal ter wereld zorgen ze ervoor dat kabels en slangen veilig worden geleid - in de ruimte, op zee en ondergronds. In duizenden projecten voeren energietoevoersystemen hun taken uit, waarbij ze grote uitdagingen overwinnen - van strikt deeltjesvrije eisen in cleanrooms in de halfgeleiderindustrie tot chemische bestendigheid bij het galvaniseren, vuilbestendigheid bij mijnbouw tot bestendigheid tegen hete spanen bij metaalbewerking. Dan zijn er nog de compacte installatieruimte, hoge snelheden en zelfs acrobatische torsiebewegingen. De vector award is een onderscheiding speciaal voor deze unieke toepassingen van energietoevoer oplossingen en kabelrups-systemen met kabels. "De wedstrijd is een geweldige kans voor ons als fabrikant om onze producten te gebruiken in de uiteindelijke machines en systemen en om nog meer spannende verhalen te horen over de toepassingsmogelijkheden," zegt Michael Blass, CEO voor de divisie kabelrups-systemen bij igus en één van de juryleden. "Daarom is het passend dat we de 50verjaardag van de kunststof kabelrups vieren samen met onze klanten."

De vector award kent een prijzengeld van tot 5.000 euro. Afgelopen jaar waren er 266 inzendingen uit 32 landen. De winnaars worden geselecteerd door een panel van deskundige juryleden uit de wetenschap, industrie en specialistische media en verenigingen en zullen hun onderscheidingen ontvangen tijdens de Hannover Messe van 2022. Ontwikkelaars kunnen tot 11 februari 2022 projecten indienen die ze al hebben afgerond. Naast de gouden, zilveren en bronzen vector awards, is er ook een groene vector award. "Veel industriële bedrijven - zoals igus - pakken in toenemende mate het probleem van duurzaamheid aan. Klanten kunnen bijvoorbeeld hun gebruikte kabelrupsen bij ons inleveren. Wij sorteren het materiaal op type en recyclen het om granulaat te maken voor nieuwe producten. Daarom was het belangrijk voor ons als de initiator van de vector award - om samen met de juryleden - ook duurzame projecten te onderscheiden met een speciale prijs," zegt Michael Blass. De prijs werd spontaan toegekend aan twee projecten bij de laatste vector awards.



Meedoen