Hoppenbrouwers lokt 'groen en rijp' met 'Werken Bij Event'

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt weet technisch dienstverlener Hoppenbrouwers elk jaar weer een paar honderd jongeren te enthousiasmeren voor een baan inhet familiebedrijf. Tijdens het jaarlijkse Werken Bij Event op donderdag 4 november opent het haar deuren en kunnen scholieren en studenten van uiteenlopende opleidingen kennis maken met bbl- of omscholingstrajecten, duale leerplekken, stageplaatsen, traineeships en startersbanen. Ook technische vakmensen zijn welkom om het bedrijf te leren kennen.

Veertien vestigingen van Hoppenbrouwers organiseren het Werken Bij Event om jongeren in hun omgeving te laten zien hoe leuk en uitdagend een baan in de techniek is. 's Middags tussen 15.00 uur en 19.00 uur staan medewerkers klaar om middelbare scholieren, mbo'ers en hbo'ers van technische opleidingen, omscholers, maar ook vakmensen die al een baan in de techniek hebben, te ontvangen. Op het kennisplein delen de ervaringsdeskundigen hun kennis en expertise en vertellen over de verschillende opleidingstrajecten en baankansen bij de technisch dienstverlener. Er worden demonstraties gegeven en waar een praktijkschool op de vestiging is, kunnen deelnemers zelf proefjes doen. Ook zijn er speed meets voor een-op-een kennismaking met vakspecialisten en zijn er leuke spelelementen toegevoegd aan het Werken Bij Event.

Eigen kweek en doorstroom van onderaf

Elk jaar brengt het event techniek op een laagdrempelige manier tot leven bij de jeugd. Het bedrijf geeft jongeren inzicht in verschillende technische disciplines zoals Industriële Automatisering, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde, maar ook in de vele carrièremogelijkheden die de technisch dienstverlener biedt. Hoppenbrouwers gelooft in eigen kweek en doorstroom van onderaf. Het bedrijf leidt de meeste medewerkers dan ook zelf op in hun vakkundige praktijkscholen. "Hier combineren leerlingen veelal ‘leren en werken'. Ze doen praktijkervaring op, krijgen intensieve begeleiding, draaien mee als volwaardig medewerker en hebben kans op een vast contract. Zo maak je bij ons een vliegende start in de techniek", zegt Ellen Vermeer, directeur Personeelszaken.

"Als we kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, maar ook naar de blijvende vraag naar woonruimte, omvangrijke renovatie- en verduurzamingstrajecten en technologische ontwikkelingen , dan is goed geschoold personeel onontbeerlijk. Wij leiden jongeren graag op voor een baan in deze dynamische omgeving en geven hen de kans om hun ambities waar te maken. Medewerkers staan bij ons op één", aldus algemeen directeur Henny de Haas.

Meer informatie en aanmelden