Oostenrijkse Nightjet trein gebruikt draadloze passagiers interface telefoonoplader van EAO

De nieuwe generatie ‘Nightjet of the future’ slaapcompartimenten van de Oostenrijkse spoorwegen biedt passagiers zo veel mogelijk privacy en comfort tijdens de nachtelijke uren. De lig- en slaaprijtuigen zijn bijvoorbeeld voorzien van het EAO Passenger Interface-oplaadsysteem voor mobiele telefoons om ervoor te zorgen dat telefoons opgeladen kunnen blijven totdat de trein het eindpunt bereikt.

De 13 treinen met 7 Nightjets voertuigen, gebouwd door Siemens Mobility, worden in 2022 in gebruik genomen. De trein beschikt over slaapwagons met 1-, 2- of 3-persoonscompartimenten, ligrijtuigen voor 4 of 6 personen en zitcompartimenten met 6 zitplaatsen. Er is de keuze om een privécompartiment te reserveren of om het compartiment te delen met andere reizigers.



Passagiers hebben toegang tot gratis wifi op alle Nightjet-services, zodat ze tijdens hun reis verbonden kunnen blijven. EAO's passagiersinterface maakt gebruik van een inductieve oplader met meerdere spoelen die gecertificeerd is volgens de Qi-standaard voor iOS en Android. Door draadloos op te laden zijn er geen kabels meer nodig.



In de slaapvoertuigen kan de telefoon opgeladen worden door deze op het vlakverzonken oplaadvlak in het tafelblad te leggen of in de houder op de wand te steken, die tevens compatibel is met alle moderne apparatuur via USB-aansluiting.



Er zijn diverse interfaces en adapters beschikbaar, waarmee de QI draadloze opladers gemonteerd kunnen worden op rugleuningen van treinstoelen met de houder of met de nieuwe ‘SliderFlex staande/liggende oplader.



Tafelopladers kunnen aan de onderkant van een tafel in een machinaal bewerkte uitsparing worden gemonteerd, of van bovenaf door een rond gat met behulp van een adapter. Ze kunnen optioneel bedraad worden tot aan de tafelrand om een extra USB-A-aansluiting te bieden voor een tweede elektronisch apparaat, of voor oudere telefoons.



De iBeacon-functie voor passagierslocatie kan in de opladers worden geïntegreerd en maakt het mogelijk om te identificeren wanneer een stoel bezet is. Via een app kunnen aanvullende diensten aangeboden worden, zoals smart ticketing, trolleyservice en reisinformatie.



De iBeacon maakt gebruik van Bluetooth low energy-communicatie die een unieke ID voor elke oplader kan uitzenden die door de Passenger Interface-cloud kan worden gebruikt om de stoel, het rijtuignummer en het treinnummer te identificeren en om de informatie door te geven aan de app van de treinexploitant.

De Passenger Interface-laders en bijbehorende voedingen zijn gecertificeerd voor de spoorwegen en voldoen aan alle relevante normen, zoals EN50121-3-2 EMC-immuniteit en emissies, EN45455-2 brandveiligheid en EN 61373 schokken en trillingen.