SKF verbindt zich tot een netto-nul uitstoot in haar leveringsketen in 2050

SKF kondigt aan dat het bedrijf gaat werken aan een leveringsketen met netto nul uitstoot van broeikasgassen in 2050.

Rickard Gustafson, President en CEO: "We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de uitstoot van onze eigen activiteiten tot netto nul in 2030. Nu verbinden we ons tot een nog ambitieuzer doel, dat betrekking heeft op onze volledige leveringsketen. Om dit doel te kunnen bereiken is grote focus en toewijding nodig vanuit onze eigen activiteiten maar ook van onze leveranciers, partners en klanten."

Op weg naar het nieuw gestelde doel voor 2050 heeft SKF mijlpalen vastgesteld voor de CO 2 -reductie in de leveringsketen: te weten 45% in 2035 en 60% in 2040. Bovendien heeft het bedrijf toegezegd in 2040 minstens 40% van het staal uit koolstofneutrale staalfabrieken te zullen betrekken en de transportgerelateerde emissie van broeikassen in 2040 met 80% te zullen verminderen.

SKF heeft al een stap gezet door te investeren in energiezuinigere productieprocessen en te eisen dat energie-intensieve leveranciers van staal en gesmede producten de ISO 50001-norm voor systematisch energiebeheer implementeren. 85% van alle betrokken leveranciers heeft nu deze certificering.

Gustafson: "De basis van SKF zijn producten die wrijving verminderen en daarmee een duurzamere industrie mogelijk maken. Het verwezenlijken van onze nieuwe, bredere ambities vereist nieuwe vormen van samenwerking. Wij pakken deze opdracht aan met vastberadenheid, ervaring en technologische innovatie."

Vooruitgang en transparantie

Vanaf 2022 wordt de productievestiging van de Groep in Göteborg, Zweden, de derde locatie die de netto nulstatus bereikt door gebruik te maken van groene energie en te investeren in meer energie-efficiënte processen. De SKF vestigingen die dit al hebben bereikt zijn Tudela in Spanje en Steyr in Oostenrijk.

Als onderdeel van de inzet voor transparantie en samenwerking is SKF in juli 2021 toegetreden tot het Science Based Target Initiative (SBTI). De Groep werkt ook voor verandering door haar betrokkenheid bij de SteelZero-, RE100- en ResponsibleSteel initiatieven.