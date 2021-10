Siemens verzelfstandigt Large Drive Applications

De Duitse pers maakt melding van het voornemen van Siemens om het onderdeel Large Drive Applications (LDA) te verzelfstandigen. Siemens heeft dit volgens de berichtgeving ook bevestigd. Bij het onderdeel – dat grote elektromotoren, omrichters en generatoren voor midden- en hoogspanning produceert – werken wereldwijd zo’n 7000 mensen waarvan 2200 in Duitsland.

In het Handelsblatt zegt een woordvoerder "We willen het bedrijf extra autonomie en ondernemersvrijheid geven, zodat het zich nog beter op zijn markten en klanten kan richten." Verdere uitspraken werden niet gedaan. Wel wordt door de krant gesuggereerd dat het de verzelfstandiging een eerste stap richting verkoop zou kunnen worden. Wat dan de gevolgen zijn voor d werkgelegenheid is uiteraard nog onbekend. Ook zou het niet de bedoeling van Siemens-ceo Roland Busch zijn van Siemens een ‘ 100 procent IT-onderneming te maken.

Portfolio-bedrijven

Siemens Dynamowerk

Siemens LDA is de grootste van de ‘portfolio-bedrijven', die niet meer in de grote Siemens-divisies passen. Tandwielkastenfabrikant Flender was ook zo'n onderdeel en dat is vorig jaar - nadat de vorige Siemens-ceo Joe Kaeser in 2018 nog ontkende dat het überhaupt te koop stond - verkocht voor rond de twee miljard euro aan de financiële investeerder Carlyle. Ook Siemens Commercial Vehicle, Siemens Logistics en Mechanical Systems and Components dat onder de naam Sykatec opereert, vallen onder de noemer portfolio-bedrijven.LDA heeft zich in de afgelopen maanden goed ontwikkeld en is een van de toonaangevende leveranciers op de markt, aldus de woordvoerder van Siemens. Recent maakte LDA nog melding van de order voor een tweepolige hoogrendement elektromotor voor een Chinese klant met een vermogen van 105 MW en maximaal 129 MVA in generatorbedrijf. De motor zal worden gemaakt in het Siemens Dynamowerk Berlin, Duitsland, de oudste productiefabriek van Siemens, die al 115 jaar bestaat.