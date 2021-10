Hardt Hyperloop krijgt 15 miljoen van Europese Commissie

Hardt Hyperloop krijgt 15 miljoen euro van de Europese Commissie. Hiermee erkent de Europese Commissie hyperloop als een belangrijke sleutel in het realiseren van duurzame vervoersmiddelen voor het behalen van Europa’s duurzaamheidsdoelstellingen.

Het is voor het eerst dat een hyperloopbedrijf dusdanige financiële steun vanuit Brussel krijgt. Het bedrag vanuit de EIC Accelerator is gegund door het European Innovation Council en helpt Hardt en haar publieke en private partners bij een versnelde ontwikkeling van de hyperloop.

Europese Green Deal

De investering sluit aan bij de Europese Green Deal, waar onder andere hyperloop in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Europese Commissie staat. De toekenning van dit grote bedrag geeft de ontwikkeling van de hyperloop en het European Hyperloop Center in Groningen een boost, vindt mede-oprichter Tim Houter. "Nu Brussel ook aan boord is, is er steun op alle niveaus, zowel regionaal, nationaal als continentaal."

Het Europese Hyperloop Centrum