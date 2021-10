Wadcon introduceert tools voor robots en cobots

Wadcon Automation introduceert een speciaal programma met gereedschap voor robots en cobots: Toolit.

De ontwerpdoelen:

• Eenvoud

• Betaalbaarheid

• Professionaliteit

• Aanpasbaarheid

• Geschikt voor de nieuwe, zwaardere cobots die nu op de markt komen.

De Toolit Airforce serie is gemaakt voor Cobots. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar redundantie en veiligheid. De operator werkt naast de cobot en dan is het van belang dat bij het falen van een grijper/magneet/zuignap de anderen zonder beperking blijven functioneren. Daarom hebben de grijpers in de airforce serie elk een eigen voeding, is de vacuümgenerator in de zuigunit geïntegreerd en werkt alles volledig onafhankelijk. Het frame is licht om maximale payload te houden en wordt door CAD CAM technieken gemaakt. Hierdoor kan het bedrijf makkelijk een aangepaste vorm maken.

De general purpose tool is een driepuntsontwerp waardoor de last stabiel wordt opgepakt en de tool bestand is tegen afpeleffect. De vacuümtool heeft standard een vacuümschakelaar, optionele afblaaspoorten en een secondaire vacuümaansluiting. De magneettool heeft bi-stabiele magneten die in hun stand blijven staan totdat er positief geschakeld wordt.

De dozentool is ontworpen met aandacht voor maximale vacuümflow om ook mindere kwaliteit dozen goed te kunnen aanpakken.

Tegelijk met de Toolit Airforce tooling is het programma Toolit Industrial online gezet: dit is een selectie van gereedschappen die ontwikkeld zijn in de laatste 30 jaar voor industriele toepassingen met handling machines of hijs toepassingen. Industriële toepassingen tot 500 kg zijn geen uitzondering, ook voor robots.