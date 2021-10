Efficiënt Aandrijven: 'Energiebesparing is een waanzinnige kans'

De aandrijftechniek kan iedereen helpen besparen. En dat is een waanzinnige kans voor de nabije toekomst. Dat was de overkoepelende boodschap van de sprekers van het Event Efficiënt Aandrijven 2021, dat vandaag plaatsvond in Congrescentrum 1931 in Den Bosch.

Een open deur? Misschien. Maar tegelijk lijkt de branche zich niet volledig bewust van de kansrijke positie waar zij zich momenteel in bevindt. Het hele land - om niet te zeggen heel Europa, en eigenlijk de hele wereld - gaat zijn energiegebruik de komende decennia drastisch terugbrengen. Maar niemand wil minderen door minder te doen. Dus kan het alleen door het slimmer te doen. En op dat gebied heeft de aandrijftechniek stevige troeven in handen.

"Alles wordt straks sowieso aangedreven door elektromotoren", zegt Leo Smit van Smart Trackers. "Dat is nu wel duidelijk. Net zoals je nu geen nieuwbouwwoning meer bouwt met een gasaansluiting en zoals de hele automotive zich omvormt naar elektrisch, zo moet de industrie binnenkort ook om. Maar ze hebben geen idee hoe dat moet. Dus degene die hen de weg kan wijzen en een goede propositie biedt, die heeft straks een enorme stap voor op zijn concurrenten die dat niet kunnen."

Maarten van Werkhoven van TPA Adviseurs wist dankzij het KEEA auditprogramma ‘Energie Efficiënte Aandrijvingen' te vertellen dat de terugverdientijd voor energiebesparende maatregelen in de industrie gemiddeld 3 jaar beslaat. Nog los van eventuele andere voordelen die je in je programma kunt opnemen, zoals besparing op onderhoudskosten. "Dat is dus een absoluut aantrekkelijke businesscase, alleen financieel al. Toeleveranciers kunnen zorgen dat ze goede concepten aanbieden om de industrie over de streep te trekken. Ik zou aanraden om te investeren in capaciteit voor onderzoek en advies. Analyses maken, de klant adviseren. Dat biedt veel kansen voor business op termijn. Ik denk zelfs dat het dé toekomst is."

Menskracht



Het grootste obstakel? Menskracht. Maar daarvoor kwam een oplossing uit de zaal. "Ik werk bij de Hanze Hogeschool en wij zijn altijd op zoek naar mooie cases. Studenten kunnen dan het monnikenwerk doen. Dan sla je meerdere vliegen in één klap: de studenten maken kennis met de materie, en je creëert meteen boodschappers naar de industrie."

Geurt van Bennekom van Eaton maakte - naast een zeer gedegen verhaal over nieuwe en te verwachten regelgeving en de effecten daarvan op motoren en frequentieregelaars - inzichtelijk hoe véél we wel niet moeten besparen. "In de EU moeten we 102 TWh besparen tot 2030. In Nederland gebruiken we 119 TWh. Dus de oplossing is simpel: knip Nederland maar van het net af, dan ben je er."

Ook voor het MKB



Smit: "Er komt een regeling dat mkb-ers ook meer op energieverbruik moeten gaan sturen, met iemand die daarvoor verantwoordelijk is in een accountant-achtige rol. Wie denkt dat dat wel meevalt, heeft een verkeerd idee. Over twee jaar heeft de industrie een CO 2 -prestatieladder, net als de bouw. We hebben pijnprikkels nodig om te veranderen. En de overheid als aanbesteder gaat daarvoor zorgen."

Bekijk hier de foto's van het event