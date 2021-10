Holst Centre – 15 jaar open innovatie

Toen Philips in 2005 besloot zijn onderzoeksfaciliteiten in Eindhoven te openen en er een ruimte voor open innovatie van te maken, namen ze contact op met R&D-centra imec in Leuven, België en TNO in Nederland. Philips vond een onderzoeksfaciliteit onmisbaar voor het succes van de open innovatiecampus. En Philips verwachtte dat een samenwerking tussen deze twee toonaangevende R&D-centra – die werken aan autonome sensorgebaseerde microsystemen en flexibele elektronicatechnologie – de synergie zou opleveren waarnaar ze op zoek waren.

De Boeck: "Philips was absoluut de matchmaker tussen imec en TNO! Philips geloofde dat wij de perfecte match waren om een ​​onderzoekscentrum op te zetten op basis van onze gecombineerde technologieën. We zouden van elkaars knowhow kunnen profiteren om grensverleggende innovaties mogelijk te maken."

Lombaers: "Hun idee voor wat de High Tech Campus zou worden was visionair. Ze geloofden terecht dat de meerwaarde van zo'n campus zou liggen in het creëren van een samenwerkingsomgeving. Dit zou de basis zijn van een ecosysteem waarin innovatie moest de drijvende kracht zijn."

"In dezelfde geest geloofde Philips dat door samen te werken in een onderzoeks- en innovatiecentrum, TNO en imec samen nieuwe waarde toevoegende synergieën en oplossingen zouden kunnen creëren. Imec zou knowhow inbrengen op het gebied van autonome, op sensoren gebaseerde microsystemen. Terwijl TNO zou onze expertise op het gebied van flexibele elektronicatechnologie inbrengen."

"Ons respect voor het visionaire idee van Philips komt tot uiting in de naam die we hebben gekozen voor onze nieuwe faciliteit: Holst Centre. Gilles Holst wordt beschouwd als de grondlegger van het onderzoek bij Philips en is een van de pioniers van industrieel onderzoek in Nederland."

Onderzoek binnen een levendig ecosysteem

De Boeck: "Natuurlijk kostte het zowel imec als TNO tijd en moeite om het partnership en de strategische positionering van het gezamenlijke initiatief vorm te geven. De brede scope sloot aan bij Philips' MiPlaza-centrum voor micro- en nanotechnologie. We realiseerden ons vanaf het begin dat we een veel krachtiger statement zouden kunnen maken door te focussen en voort te bouwen op specifieke synergetische technologieën. Daarbij streefden we ernaar de go-to-place voor innovatie te worden op de door Jaap genoemde roadmaps."

"We hebben drie belangrijke aspecten gedefinieerd die essentieel waren - en zijn - voor het soort onderzoek dat we voor ogen hadden. Onderzoek dat de markt voortdurend voorloopt en innovatieve oplossingen biedt om aan toekomstige maatschappelijke eisen te voldoen."

Deze 3 belangrijke aspecten waren:

1. Nauwe samenwerking met de industrie in een bloeiend ecosysteem

2. Goede complementariteit en partnerschappen met het bestaande innovatie- en onderzoeksecosysteem

3. Overheidssteun en financiering op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau

"De industriepool die we nodig hadden was aanwezig in het zogenaamde Brainport-gebied in Eindhoven en we hadden unieke, kansrijke technologieën. Bovendien hadden we geluk wat betreft overheidsfinanciering: het bleek de perfecte timing voor zo'n een initiatief. Beleidsmakers waren ervan overtuigd dat overheidsfinanciering essentieel was om voorop te blijven lopen op het gebied van innovatie en een concurrentievoordeel op de wereldmarkt te behouden."

Onderzoeksstappenplannen en open innovatie

Lombaers: "Dus daar bevonden we ons op een dag - een enthousiast team - opererend vanuit spiksplinternieuwe kantoren op de High Tech Campus, gezeten tussen de kartonnen dozen. Het voelde alsof we net waren begonnen aan het avontuur van ons leven. Behalve dat we eerst moest een aanzienlijke inspanning investeren om dat avontuur mogelijk te maken."

De Boeck: "Dat klopt! Om te beginnen, en belangrijker nog, hebben we roadmaps voor onderzoek opgesteld. We waren vastbesloten (en zijn dat tot op de dag van vandaag nog steeds) om een ​​duidelijk beeld te hebben van waar we naartoe wilden. In feite zijn dergelijke roadmaps zijn onderhevig aan constante tweaking en fine-tuning, in nauwe samenwerking met onze industriële partners. Zo houden we ze synchroon met wat er buiten in de 'echte' wereld gebeurt. We moeten constant de vraag stellen of wat we ontwikkelen , een levensvatbare en waardetoevoegende oplossing biedt voor echte problemen die moeten worden opgelost?"

Lombaers: "Het hele idee achter open innovatie is om sneller, goedkoper en effectiever te kunnen innoveren door spelers bij elkaar te brengen. Op deze manier kan de time-to-market voor nieuwe producten aanzienlijk worden versneld. over het open innovatiemodel. Zouden ze hun knowhow verliezen aan de concurrentie?"

"Maar Philips ondersteunde deze visie en na het aanmelden van een tweede geïnteresseerde partij waren er al snel meer spelers uit de industrie geïnteresseerd om mee te doen."

"Bedrijven hebben hun aanvankelijke aarzelingen overwonnen, mede vanwege de angst om iets te missen. Belangrijker nog, Holst Centre vervult een behoefte: de snelheid van innovatie is gewoon te hoog en de complexiteit te hoog voor individuele bedrijven om alle R&D zelf te doen."

"Al snel groeide de perceptie dat het ecosysteem rond Holst Centre unieke kansen biedt om niet alleen innovatieve technologieën te ontwikkelen, maar deze te vertalen naar levensvatbare producten die met succes op de markt kunnen worden gebracht. En omdat we goede onderzoeksroadmaps hadden, waren we in staat om een ​​robuust onderzoeksaanbod op te zetten."

Onderzoek opnieuw evalueren

De Boeck: "Vanaf het begin zijn we - en blijven we - in gesprek over onze rol als not-for-profit onderzoeksinstituut. Ja, we hebben de roadmaps, maar hoe ver moeten en kunnen we daarin gaan pre-competitief en generiek onderzoek? En wanneer stoppen we met onze proof-of-concept-activiteiten en laten we de verdere ontwikkeling over aan de industrie?"

Lombaers: "Ook moeten we constant evalueren of ons onderzoek en onze innovaties nog relevant zijn. Ik denk dat dit belangrijk is geweest voor het succes van Holst Centre: dat we de relevantie van ons onderzoek en onze innovaties in de praktijk durven blijven evalueren. wereld."

"In de eerste tien jaar van Holst Centre hebben we bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van zogenaamde Oled-verlichtingstechnologie. Philips en vele andere industriële spelers waren enorm geïnteresseerd en we waren overtuigd van de voordelen en het potentieel van deze technologie voor verlichtingstoepassingen. Totdat we totaal werden overschaduwd door Led-verlichtingstechnologie."

"Inmiddels is Oled de leidende technologie geworden in een ander domein: de display-industrie. De les die hier werd geleerd, was dat het een risico vormt om zoveel tijd en mankracht te investeren in slechts één technologische oplossing. Aan de andere kant, dankzij deze focus we hebben unieke en waardevolle knowhow opgedaan die we goed konden gebruiken in andere toepassingen zoals displays en sensoren."

De Boeck: "Ja, dat hoort ook bij open innovatie bij Holst Centre. Een roadmap hebben is één ding, je ambitie durven heroverwegen en middelen ombuigen is de sleutel tot duurzaamheid. tijd."

Innovatie: bijdragen aan een gezondere en duurzamere wereld

Lombaers: "Dankzij de kennisoverdracht binnen het ecosysteem waarin we opereren, kunnen we ons onderzoek en onze innovatie afstemmen op prangende maatschappelijke vraagstukken. Bovendien kunnen we door gebruik te maken van elkaars knowhow technologieën tot het punt waarop ze klaar zijn voor de markt."

De Boeck: "Het stelt ons in staat om relevante, innovatieve oplossingen te bouwen om uitdagingen in het echte leven aan te gaan. De focus ligt sinds de start op state-of-art onderzoek met impactvolle innovatie in het achterhoofd."

Innovatie: gedreven door de menselijke factorDe Boeck: "Vanaf het begin hebben we een focus gehad om toptalent naar Holst Centre te trekken. dat spreekt de huidige generatie ambitieuze vernieuwers enorm aan."

Lombaers: "Innovatie is iets dat mensen doen. Hun interesse in het creëren van duurzame oplossingen is de drijvende kracht achter ons succes. Ook met betrekking tot onze pool van getalenteerde onderzoekers en technici ervaren we de voordelen van het creëren en behouden van een innovatie ecosysteem. We zien met trots dat veel van onze mensen na een aantal jaar bij Holst Centre naar de industrie verhuizen. Het is de meest 'fysieke' vorm van kennisoverdracht! Ook onderzoekers uit de industrie willen graag de overstap naar ons maken. Dit zorgt voor ons niet alleen met technische kennis die waarde toevoegt, maar ook met verdere inzichten in industriële behoeften, markten en toepassingen."