Sijbrand de Jong benoemd tot nieuwe decaan Faculteit der Natuurwetenschappen Radboud Universiteit

Sijbrand de Jong, nu onderzoeker bij de Cosmic Rays groep van Nikhef, wordt de nieuwe decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen van de Radboud Universiteit. Hij volgt per 1 december 2021 Lutgarde Buydens op.

De Jong is sinds 1998 als hoogleraar Experimentele Natuurkunde verbonden aan de Faculteit der Natuurwetenschappen. De Jong was de eerste directeur van het Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics, een interdisciplinair onderzoeksinstituut, en hij is de oprichter van het Radboud Pre-University College of Science. Ook was hij bestuurslid van het toenmalige FOM (Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie) en was hij drie jaar voorzitter van de Cern-raad in Genève.

Elementaire deeltjesfysica

Als onderzoeker is De Jong een expert van wereldfaam op het gebied van elementaire deeltjesfysica en astrodeeltjesfysica. Hij voert als Nikhef-onderzoeker experimenten uit in grote versnellerlaboratoria zoals Cern (Genève, Zwitserland), Fermilab (Chicago, VS) en is betrokken bij kosmische stralingsexperimenten op locaties, zoals het Pierre Auger Observatorium bij Malargüe in Argentinië. De Jong richtte zich eerder op het Higgs-mechanisme dat massa geeft aan deeltjes en zocht naar het Higgs-boson, dat een cruciale rol speelt in het begrip van de deeltjesfysica en dat in 2012 werd gevonden bij de LHC in Cern.

Momenteel is hij vooral geïnteresseerd in de oorsprong, samenstelling en het gedrag van de deeltjes met de hoogste energie in het heelal. De Jong heeft zich altijd ingezet om de resultaten van zijn onderzoek aan een breder publiek bekend te maken.