Demcom gaat energiesystemen ontwikkelen

Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon stapt in de energietransitie. Vanuit zijn ervaring met systeemdenken en mechatronisch productontwerp gaat het bedrijf oplossingen ontwikkelen voor efficiënte en duurzame energiesystemen. Voorbeelden zijn electrolyzers voor de productie van waterstof uit (groene) stroom en innovatieve batterijtechnologie.

Het verlagen van de CO 2 -uitstoot en in het verlengde daarvan het loskomen van fossiele grondstoffen is een technologische en economische uitdaging. Deze transitie zal naar verwachting enkele decennia beslaan en zich langs een grillig pad voltrekken.

Een belangrijke trend in de energietransitie is decentralisatie van energieopwekking en -opslag. Op lokaal en regionaal niveau ontstaan bijvoorbeeld coöperaties waarin opwekkers en gebruikers gezamenlijk energie-overschotten slim willen benutten.

Demcon heeft in de hightech industrie ervaring opgedaan met het systeemdenken en wil die nu inzetten voor de energietransitie, vertelt managing director Toon Hermans van Demcon energy systems. "Wij beschouwen het complete energiesysteem als ons speelveld, van opwekking en opslag tot omzetting en gebruik. Zo kunnen we efficiënte decentrale oplossingen ontwikkelen die de hele energieketen bestrijken. Daarvoor combineren we het systeemdenken met onze brede mechatronische ervaring en multiphysics expertise, om energetische processen volledig te doorgronden. Wij willen snappen wat er gebeurt, om van daaruit een optimaal systeem te bouwen."

Waterstof

Concreet zet Demcon onder meer in op de waterstofeconomie. Toepassingen van waterstof liggen in brandstofcellen, bijvoorbeeld voor elektrische auto's, en op termijn mogelijk in de vervanging van aardgas. Demcon werkt onder meer aan electrolyzers, die elektriciteit omzetten in waterstof. "Wij richten ons nu op het hart van de electrolyzer, de stack, waar de elektrolysereactie plaatsvindt."

Batterijen

Een groot thema in de energietransitie is opslag. Vanwege de sterk toenemende vraag naar batterijen en accu's stijgen de prijzen van grondstoffen en dreigt zelfs schaarste. Demcon energy systems gaat werken aan innovaties in batterijtechnologie. Hermans: "Daarvoor willen wij onze chemisch-fysische competenties nog verder uitbreiden. We werken bijvoorbeeld aan batterijen op basis van lithium die een hogere opslagcapaciteit hebben dan de bestaande. En ook in innovatieve materialen zien we kansen." Zo investeerde Demcon begin dit jaar in Eurekite, een spin-off van de Universiteit Twente. Eurekite heeft een nieuw flexibel keramisch vezelmateriaal uitgevonden, voor een breed scala aan toepassingen, van batterijen en elektronica tot olie- en gasfiltratie. Hiervoor gaat Demcon nieuwe productietechnologieën ontwikkelen. Met andere partijen werkt het aan hoogwaardige batterijen voor mobiliteitstoepassingen.

Samenwerking

Demcon energy systems gaat uit van eigen kracht, voortbouwend op de brede expertise van de Demcon group. "We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met partners op", zegt Hermans tot slot. "Denk aan organisaties en ondernemingen die elk een deel van de energieketen bestrijken en bedrijven die gespecialiseerd zijn in de serieproductie van componenten van energiesystemen. Samen kunnen we innovaties in Nederland en Europa ontwikkelen en succesvol in de markt zetten als bijdrage aan de energietransitie."