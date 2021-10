Meyer Werft ontwerpt en bouwt eerste luxe cruiseschip met 3DExperience-platform van Dassault Systèmes

Cruisescheepsbouwer Meyer Werft is bezig met de bouw van het eerste luxe passagiersschip dat is ontworpen met het 3DExperience-platform van Dassault Systèmes. Doel van de werf is om de ontwerpefficiëntie te verhogen en de bouwtijd voor deze en toekomstige schepen aanzienlijk in te korten. Het eerste cruiseschip dat met het 3DExperience-platform is ontworpen, wordt naar verwachting in 2022 opgeleverd. Het schip zal een volume hebben van 144.000 bruto registerton en een capaciteit van 1250 passagiershutten. Het zal varen op vloeibaar aardgas. Dergelijke duurzamere moderne schepen efficiënter ontwerpen en sneller leveren is volgens de werf cruciaal in de competitieve markt voor cruisereizen.



Efficiënt ontwerpen Bij het in gebruik nemen van het 3DExperience-platform stelde Meyer Werft zich ten doel de meest innovatieve cruiseschepen efficiënt te ontwerpen en conform planning op te leveren. Om dit te bereiken, heeft het bedrijf zijn tools voor engineering, product lifecycle management en productievoorbereiding uitgebreid met twee brancheoplossingen van Dassault Systèmes: ‘Designed for Sea' en ‘Optimized Production for Sea'. Beide oplossingen zijn gebaseerd op het 3DExperience-platform.



Daarnaast stelt de openheid van het 3DExperience-platform Meyer Werft in staat om projectgegevens te integreren die zijn gegenereerd met legacy ontwerptools. Hierbij kunnen deze legacy-gegevens zowel tussen locaties als tussen leveranciers worden uitgewisseld. Dit ondersteunt een soepele en geleidelijke overgang naar een uniform en geïntegreerd platform, dat nu de basis vormt voor de werf.



Nieuwe oplossingen voor scheepsbouw "Het uitbreiden van het gebruik van het 3DExperience-platform speelt een belangrijke rol in onze ambitie om innovatieve cruiseschepen efficiënter te ontwerpen en te bouwen", zegt CIO Paul Meyer van Meyer Werft. "We streven ernaar om de tools en processen op onze locaties te verenigen."



François-Xavier Dumez, Vice President Marine & Offshore Industry van Dassault Systèmes: "3DExperience vormt al de kern van veel innovatieve ontwerpen, omdat scheepsbouwers er productiefouten, herbewerkingen of vertragingen downstream mee kunnen voorkomen. Samen met Meyer Werft creëren we nu de volgende generatie oplossingen voor de scheepsbouw."