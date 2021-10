Nederlandse tak Tata Steel gaat zelfstandig verder

Tata Steel Nederland gaat per 1 oktober zelfstandig verder, nadat er overeenstemming is bereikt over de splitsing van Tata Steel Europe. De nieuwe organisatie bestaat uit twee business units: IJmuiden en Downstream, bestaande uit Tubes, Plating, Colors, Distribution en Building Systems.

In de nieuwe structuur opereren Tata Steel Nederland en Tata Steel UK als twee zelfstandige bedrijven naast elkaar. Voor een klein aantal activiteiten zal onderlinge coördinatie blijven plaatsvinden, bijvoorbeeld voor het bedienen van gezamenlijke klanten. Voor de klanten van Tata Steel Nederland zal er niets veranderen.

Voor het eerst in 22 jaar heeft de Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland de volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van Tata Steel Nederland, onder toezicht van de Raad van Commissarissen van Tata Steel Nederland. De voorzitter van de Raad van Bestuur is het aanspreekpunt voor de aandeelhouder. De Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland, nu bestaande uit Hans van den Berg en Co van Dort, is uitgebreid met Tom Eussen. Hij is verantwoordelijk voor de Downstream Business.

FNV is enthousiast

FNV is verheugd. Bestuurder Cihan Lacin: "Daarmee krijgen de directie en de werknemers in IJmuiden de toekomst voor Tata Steel Nederland weer grotendeels zelf in de hand."

Twee weken geleden omarmde de directie van Tata Steel Nederland al het door FNV Tata Steel gewenste verduurzamingsplan ‘Groen Staal' voor het bedrijf. Nu ook de meer zelfstandige positie van Tata Steel Nederland een feit is, zijn alle eisen, zoals FNV Metaal die gesteld had tijdens de 24 dagen durende staking van afgelopen jaar, gerealiseerd. "Wij realiseren ons dat er nog veel uitdagingen voor het bedrijf en haar werknemers liggen, maar dat de kans dat deze succesvol kunnen worden overwonnen, met deze opsplitsing en de verduurzamingsplannen fors is toegenomen", aldus Lacin.