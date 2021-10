Helikoptervliegles te winnen bij 35 jarig Murrelektronik

Murrelektronik is nu 35 jaar actief in Nederland. Wat begon met 3 medewerkers, een typemachine en wat componenten voor in de schakelkast is nu een bedrijf 25 medewerkers die met hun installatieconcepten machinebouwers helpen van ontwerpfase tot ingebruikname.

"Decentraal denken, oneindig veel mogelijkheden in bekabeling bieden en het optimaal beveiligen van stroomketens. Dat zijn de 3 pijlers waarmee we enorm zijn gegroeid in deze 35 jaar," zegt Gert van Dam, directeur van Murrelektronik Benelux. ‘We begonnen in Nederland puur als serviceleverancier. Maar in de loop van de jaren zijn we steeds meer gaan meedenken met de machinebouwers. Frans Haffner, de CEO van Murrelektronik Duitsland, had een ambitieus beeld bij hoe machinebouw moest zijn. Zijn blauwdruk hebben we gepromoot in Nederland. Met succes."

Decentralisatie

"Vroeger zat alles van een machine aangesloten op één grote schakelkast, die bestond uit ontzettend veel draden en componenten," vertelt Van Dam verder. "Bij Murrelektronik kozen we al snel voor decentralisatie. Alles wat in de kast zat, ging eruit en werd geplaatst op de machine zelf. Met als gevolg dat er minder fouten gemaakt kunnen worden bij het monteren van de machine. En als er een keer een storing is, de fout ook veel sneller gevonden kan worden. Hetzelfde geldt voor het beveiligen van de stroomketens. Was er vroeger kortsluiting? Dan lag de hele productie plat totdat de fout was gevonden. Op onze stroomketens zit een beveiliging, die de machine tijdelijk stillegt. Daarnaast ziet de monteur door onze systemen meteen welk onderdeel vervangen moet worden, waardoor de productie snel weer hervat kan worden. Dat soort innovaties hebben onze groei veroorzaakt."

Jubileumspel

Speciaal voor het jubileum is er een online spel. Murrelektronik is in Nederland al 35 jaar druk met het leggen van de juiste verbindingen. Nu is het aan de klanten! Maak de juiste verbindingen in het spel en win een helikoptervliegles. Het spel is te vinden op www.murr.nu.