Met blockchain op jacht naar haspels

Slechts een klein deel van de duizenden haspels die Draka jaarlijks in omloop brengt, komt retour. Dat is verspilling en past niet bij circulaire ambities. Daarom gaan Draka en Technische Unie (TU) vanaf eind dit jaar hun onderlinge zendingen en ontvangsten van haspels registreren. De pilot maakt gebruik van blockchain-technologie van RTI Blockchain. Doel is om, op basis van de resultaten, haspels voortaan effectiever en duurzamer in te zetten.

Waar blijven de haspels? Hoe vaak worden ze gebruikt? Dit soort vragen houdt Draka en TU bezig. Het ontbreken van een registratie van de emballagestroom kost geld. Ook duurzaamheid is een drijfveer om de verspilling af te remmen. Haspels zijn ‘herbruikbare ladingdragers' met een grote restwaarde. Dat veel haspels (waarschijnlijk) voortijdig bij het afval belanden, past niet bij het nastreven van een circulaire economie. Daarom zetten Draka en TU, dat ook participeert in de Haspel Retour Service die Draka vorig jaar introduceerde, nu een volgende stap, met behulp van blockchain-technologie.

Administratieve hygiëne

Via het dashboard van RTI Blockchain worden de orderadministraties van Draka en TU onderling gekoppeld. Elke transportbeweging van een haspel wordt daar (anoniem) geregistreerd (aantal, type, datum, start- en doellocatie) en de data is voor beide toegankelijk. Eventuele verschillen worden meteen teruggekoppeld en hersteld. "Door dichter op de overdracht te zitten, kunnen we eventuele administratieve verschillen meteen recht trekken", zegt Bart Schoonderwoerd, senior vice president logistics van TU. "In feite nemen de transparantie en de administratieve hygiëne toe", vult mede-oprichter Yves du Bois van RTI Blockchain aan op basis van ervaring in andere sectoren.

Op de groei

In eerste instantie beperkt de pilot zich tot de blauwe, recyclebare haspels die tussen Draka en Technische Unie (distributiecentrum en enkele overslagcentra) pendelen. Zodra de medewerkers met het systeem vertrouwd zijn en deze logistieke bewegingen inzichtelijk zijn, kunnen de deelnemers maatregelen treffen en de toepassing uitbreiden. Bijvoorbeeld door haspels individueel te traceren (met QR-codes), geldstromen toe te voegen, andere soorten haspels op te nemen of meer logistieke partners toe te laten.

100 procent retour

De samenwerking tussen Draka, Technische Unie en RTI Blockchain helpt om de transport-flow van haspels te volgen én te beheren. "Wij willen met de pilot inzicht krijgen hoe we de emballagestroom, ook voor onze pallets en groene bakken, met meerdere partijen in de keten kunnen beheersen", zegt Schoonderwoerd, die hoopt de administratie van de emballagestroom ooit integraal onderdeel van het primaire proces te maken. Draka verwacht dat deze pilot al concrete instrumenten oplevert om de logistieke keten beter op elkaar af te stemmen. "Daarmee willen we de beschikbaarheid van haspels garanderen waar de behoefte het grootst is", zegt Oberink, die zich als einddoel ‘een retourpercentage van honderd procent' heeft gesteld.