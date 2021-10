Van Halteren wil projectenbedrijf van Bosch Rexroth in Boxtel overnemen

Van Halteren Groep in Bunschoten is van plan de Large Projects activiteiten in Boxtel van Bosch Rexroth over te nemen. Alle 250 werknemers gaan mee. De transactie is afhankelijk van de goedkeuring van de fusiecontrole. De koopprijs is niet bekend.

Large Projects ontwikkelt en produceert grote cilinders en voert grote projecten uit in de Marine & Offshore, Civiele Techniek, Motion & Research Technology en Renewable Energy. De onderneming levert ook de bijbehorende service.



"Met Van Halteren hebben wij voor Large Projects te Boxtel een nieuwe eigenaar gevonden die de eigen activiteiten goed kan aanvullen en onze medewerkers een positief langetermijnperspectief kan bieden. Het Nederlandse familiebedrijf is al meer dan 50 jaar actief in de industriële sector en ook al vele jaren in de projecten business. Van Halteren waardeert daarom de sterke technische capaciteiten en de diepgaande, specifieke knowhow van onze medewerkers", aldus Steffen Haack, lid van de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth en verantwoordelijk voor engineeringactiviteiten en voor de divisie Industrial Hydraulics.



Van Halteren is een groep van industriële bedrijven die zich richten op het leveren van producten en technologieën aan klanten uit verschillende markten zoals zijn o.a. Industrie en Hoogspanning. Het familiebedrijf is wereldwijd actief met 400 medewerkers op vijf locaties.



"De overname van de Large Projects activiteiten van Bosch Rexroth in Boxtel is voor ons een mooie kans en past binnen de groeistrategie van de bedrijvengroep. Het is een belangrijke uitbreiding van ons bestaande productportfolio op het gebied van industriële technologie en zal ons een impuls geven op weg naar verdere groei en diversificatie, bijvoorbeeld op het gebied van bewegingssimulatie, infrastructurele projecten, duurzame energie en oplossingen voor energiebeheer ", aldus Izaak Veerman, CEO van Van Halteren.