Het grootste transparante Led-scherm van West-Europa hangt in Hoog Catharijne (video)

Winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht heeft er een eyecatcher van 193 vierkante meter bij. De enorme glazen façade van de ingang tegenover Utrecht Centraal Station is volledig bekleed met een transparant Led-scherm. De lichtinval blijft behouden en je kan van binnen nog steeds naar buiten kijken.

Het scherm is geplaatst door Q-lite. "Het transparante Led-scherm in deze vorm is een nieuwe techniek die Q-lite in 2018 op de markt gebracht heeft", zegt commercieel directeur Jacco Zwart. "Door de hoge transparantie, het lage gewicht en scherpe beelden kunnen veel locaties uitgerust worden van digital signage, waar voorheen een standaard Led-scherm geen optie was.

"Het was niet eenvoudig om dit exemplaar te plaatsen. Er zijn veel nieuwe technieken gebruikt om de transparantie zo hoog mogelijk te houden", zegt Zwart. Het Led-scherm heeft een transparantie van 70%. Dit betekent dat bezoekers in het gebouw naar buiten kunnen kijken, terwijl bezoekers buiten een volledig full colour beeld zien. De bijzondere vorm van het entreegebouw gaf een extra moeilijkheid: door op maat gemaakte Led-modules te gebruiken konden we de glazen façade met schuine rand volledig inzetten als beeldscherm. "