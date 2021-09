Diederik Samsom opent vakbeurs Heat & Power

Medeauteur van het Fit for 55 klimaat- maatregelenpakket van de Europese Commissie Diederik Samsom gaat tijdens de opening van de vakbeurs Industrial Heat & Power 2021, onderdeel van de Nationale Energie Week, op dinsdag 12 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch als keynote spreker in dialoog met de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren.

Fit for 55 geeft invulling aan de klimaatwettelijke doelstelling om voor 2030 een reductie van de netto broeikasgas-uitstoot van ten minste 55 procent ten opzichte van het niveau van 1990 te realiseren. Het programma heeft vergaande gevolgen voor vrijwel alle bedrijven en personen in Nederland. Economisch gezien, biedt het hen ook kansen.

De verwachting is dat een groot deel van het Fit for 55 pakket al op 1 januari 2023 in werking treedt. Er is dus weinig tijd om bedrijfsprocessen aan te passen teneinde de stijgende kosten voor CO 2 -uitstoot te vermijden. Ter gelegenheid van de officiële opening van de vakbeurs Zero Emission | Ecomobiel en de Nationale Energie Week op dinsdag 12 oktober, licht Samson het programma toe.

Sprekers

Begeleid door Rogier Elshout, volgt daarop een gesprek tussen EU-man Samsom ,Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, Doekle Terpstra van Techniek Nederland, Marjolein Demmers van Natuur & Milieu, Steven van Eijck van RAI Vereniging en Theo Henrar van FME.

Nationale Energie Week en Industrial Heat & Power

De Nationale Energie Week is een cluster van zakelijke netwerk-events in het kader van de energietransitie. In de volledig gevulde Brabanthallen vinden van 12 tot en met 14 oktober Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel, Prefab en Industrial Heat & Power plaats, met daarbij een inhoudelijk programma van zo'n 200 workshops, seminars en congressen.

Datum, tijdstip, locatie en toegang

Dinsdag 12 oktober om 10:00 uur - deuren open om 09:30 uur

Brabanthallen, Den Bosch

Gratis voor professionals: www.databadge.net/nrgy2021/reg/hnp/